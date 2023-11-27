嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

▲黃智賢認為，國民黨養大了柯文哲，現在要操作棄保就有困難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數47天，在藍白合破局、三腳督的情況下，資深媒體人黃智賢27日在臉書分析，國民黨先前割自身血肉養大民眾黨總統候選人柯文哲，直到最後一刻才突然要操作棄保，「要棄乾淨就有困難」，但現在唯有全力棄保棄乾淨，才有可能下架民進黨，「侯康配」要當選，柯文哲得票要在15%以下，甚至更低。

黃智賢提到，有人估計最後選舉結果會是柯文哲第二、國民黨總統候選人侯友宜第三，如果真的這樣，那就表示柯文哲寄生國民黨成功，國民黨被泡沫化，但她認為，在藍白破局後，國民黨擺出保基本盤的陣勢，會崩盤的就不會是國民黨，而是柯文哲。

黃智賢舉例，看看國民黨昨天在民進黨總統候選人賴清德本命區台南的造勢晚會，現場2、3萬人熱情四射，就知道事實是，柯文哲已經開始崩盤。她直言，「藍與白，現在操作棄保是唯一的方法」，剩下的問題是棄保會多乾淨，藍綠誰會贏，要看柯文哲被棄保到什麼程度。

黃智賢指出，侯友宜的副手趙少康說過，賴清德支持度是35%，所以只要把柯文哲打到20%以下，就可以贏了。她分析，這個說法應該只是喊話，提振藍營士氣，因為數字不太精準，客觀來說，民進黨「賴蕭配」不可能只拿35%，民進黨起碼是43%起跳、上看45%，甚至更高，因此，「侯康配」要當選，柯文哲得票要在15%以下，甚至更低，只有徹底棄保，才可能下架民進黨。

此外，黃智賢提到，這就是為什麼她在2022年就一直提醒，國民黨不要因為想要柯文哲的票，處處維護柯文哲，而把柯文哲養大。她舉例，去年民眾黨全台得票只有4%，柯文哲執政8年台北市，即使有執政資源，黃珊珊的票卻是最後一名；在新竹市，卻因為國民黨高層錯誤的戰略跟在地的派系利益，全黨自殺式挺高虹安，讓民眾黨贏，這個戰略錯誤，讓國民黨付出極大的代價。

「藍營割自身血肉，養大了柯文哲」，黃智賢直言，柯文哲卸任台北市長以後，沒有資源，本來支持度早就回到15%以下，卻因為藍營不肯自立自強，一直想要炒短線、藍白合，這就中了柯文哲的計，因為柯文哲的政治之路，從頭到尾只有一個核心策略，就是「寄生蟲打法」，從寄生民進黨出道，之後選上台北市長，就寄生在台北市政府，之後寄生立法院。

黃智賢表示，柯文哲藉著操作藍白合，維持高聲量到現在，所有唱和藍白合的力量，也造成現在要徹底棄保柯文哲的困擾。她大嘆，「昨是今非，一切都是短線操作，不講是非對錯，只講權謀跟利益」，昨天還在講藍白合，今天就堅壁清野，合的邏輯，沒有是非，只有利益。

但黃智賢也認為，棄保當然是對的，但把敵手養大了，直到最後一刻才突然棄保，而且沒有訴求棄保的正當性，要棄乾淨就有困難。

黃智賢最後強調，「選舉要感動人心」，國民黨現在的困擾，是因為錯誤的戰略跟不願意長期耕耘的結果，現在只能全力棄保棄乾淨，才能勝利。