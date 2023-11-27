　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

▲▼柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃智賢認為，國民黨養大了柯文哲，現在要操作棄保就有困難。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數47天，在藍白合破局、三腳督的情況下，資深媒體人黃智賢27日在臉書分析，國民黨先前割自身血肉養大民眾黨總統候選人柯文哲，直到最後一刻才突然要操作棄保，「要棄乾淨就有困難」，但現在唯有全力棄保棄乾淨，才有可能下架民進黨，「侯康配」要當選，柯文哲得票要在15%以下，甚至更低。

黃智賢提到，有人估計最後選舉結果會是柯文哲第二、國民黨總統候選人侯友宜第三，如果真的這樣，那就表示柯文哲寄生國民黨成功，國民黨被泡沫化，但她認為，在藍白破局後，國民黨擺出保基本盤的陣勢，會崩盤的就不會是國民黨，而是柯文哲。

黃智賢舉例，看看國民黨昨天在民進黨總統候選人賴清德本命區台南的造勢晚會，現場2、3萬人熱情四射，就知道事實是，柯文哲已經開始崩盤。她直言，「藍與白，現在操作棄保是唯一的方法」，剩下的問題是棄保會多乾淨，藍綠誰會贏，要看柯文哲被棄保到什麼程度。

黃智賢指出，侯友宜的副手趙少康說過，賴清德支持度是35%，所以只要把柯文哲打到20%以下，就可以贏了。她分析，這個說法應該只是喊話，提振藍營士氣，因為數字不太精準，客觀來說，民進黨「賴蕭配」不可能只拿35%，民進黨起碼是43%起跳、上看45%，甚至更高，因此，「侯康配」要當選，柯文哲得票要在15%以下，甚至更低，只有徹底棄保，才可能下架民進黨。

此外，黃智賢提到，這就是為什麼她在2022年就一直提醒，國民黨不要因為想要柯文哲的票，處處維護柯文哲，而把柯文哲養大。她舉例，去年民眾黨全台得票只有4%，柯文哲執政8年台北市，即使有執政資源，黃珊珊的票卻是最後一名；在新竹市，卻因為國民黨高層錯誤的戰略跟在地的派系利益，全黨自殺式挺高虹安，讓民眾黨贏，這個戰略錯誤，讓國民黨付出極大的代價。

「藍營割自身血肉，養大了柯文哲」，黃智賢直言，柯文哲卸任台北市長以後，沒有資源，本來支持度早就回到15%以下，卻因為藍營不肯自立自強，一直想要炒短線、藍白合，這就中了柯文哲的計，因為柯文哲的政治之路，從頭到尾只有一個核心策略，就是「寄生蟲打法」，從寄生民進黨出道，之後選上台北市長，就寄生在台北市政府，之後寄生立法院。

黃智賢表示，柯文哲藉著操作藍白合，維持高聲量到現在，所有唱和藍白合的力量，也造成現在要徹底棄保柯文哲的困擾。她大嘆，「昨是今非，一切都是短線操作，不講是非對錯，只講權謀跟利益」，昨天還在講藍白合，今天就堅壁清野，合的邏輯，沒有是非，只有利益。

但黃智賢也認為，棄保當然是對的，但把敵手養大了，直到最後一刻才突然棄保，而且沒有訴求棄保的正當性，要棄乾淨就有困難。

黃智賢最後強調，「選舉要感動人心」，國民黨現在的困擾，是因為錯誤的戰略跟不願意長期耕耘的結果，現在只能全力棄保棄乾淨，才能勝利。

ET快訊
超派炸雞「高調曬法律顧問」卻被爆沒執照！　尷尬刪文了
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

LINE日本伺服器驚傳遭駭客攻擊　約44萬筆個資外洩

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

泛綠分裂擴大！鄉代會主席退出民進黨

侯康配台南造勢3萬人塞爆　「空拍照」曝光

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

「侯友宜上揚、柯文哲利多出盡」　他嗨喊：藍營火車開走囉

鏡新聞民調／柯盈22.1%墊底　侯康、賴蕭僅差1.8個百分點

在藍白談判犯錯　柯：藍設局

柯文哲豁出去要攻總統大位　林濁水戳破選戰謊言：太恐怖了

藍白破局後「侯康升、柯盈跌」　ETtoday為首在內4民調揭相同趨勢

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

數發部該換部長？　他：唐鳳有更好的位置

又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

更多熱門

相關新聞

回擊「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

回擊「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

國民黨副總統參選人趙少康自曝，總統參選人侯友宜曾幫助遭黑道挾持的弟弟脫困，引發藍綠論戰。民進黨發言人卓冠廷今（27）酸侯「黑白郎君」，但侯競辦反嗆綠營該說明台南88槍案，對此，民進黨發言人張志豪列出國民黨縣市長及議長近年貪污清單，反問侯友宜：這些人要怎麼「辦」？

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

議會民眾黨團才滿月　他將退出恐「團滅」

議會民眾黨團才滿月　他將退出恐「團滅」

關鍵字：

2024總統2024柯文哲藍白合棄保黃智賢國民黨

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面