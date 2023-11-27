回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康自曝，總統參選人侯友宜曾幫助遭黑道挾持的弟弟脫困，引發藍綠論戰。民進黨發言人卓冠廷今（27）酸侯「黑白郎君」，但侯競辦反嗆綠營該說明台南88槍案，對此，民進黨發言人張志豪列出國民黨縣市長及議長近年貪污清單，反問侯友宜：這些人要怎麼「辦」？

侯友宜競辦今天發出新聞稿，批評民進黨「顛倒黑白」，點名民進黨總統參選人賴清德曾執政過的台南弊案叢生，賴清德才是「黑金昏君」，請民進黨說明台南88槍擊案、正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒案。

對此，張志豪回應，國民黨一再惡意操作88槍擊案，台南地檢署起訴學甲慈濟宮董事長王文宗，他過去與藍營關係密切，不僅曾擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過前總統馬英九後援會會長，也曾是黨主席朱立倫競選總統時的主任委員，請問侯友宜為什麼不說話？

張志豪還說，至於貪腐，過去一段時間不是現任國民黨的縣市長及議長涉貪，就是國民黨的立委參選人，老是把反黑金復辟掛在嘴上的侯友宜應先表態，對這些人要怎麼「辦」？

張志豪細數，國民黨的貪腐人士及相關案例，可說是罄竹難書，除了侯友宜市長任內一堆官員涉貪，還有雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；桃園市議長邱奕勝涉貪汙罪，二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年；新竹市議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年；還有涉貪立委廖國棟涉貪遭判刑8年6月、陳超明涉貪遭判刑7年8月、林文瑞涉嫌「投票行賄罪」。

張志豪強調，國民黨是故意忘記，還是害怕想起來？國民黨最大貪官也就是行政院前秘書長林益世在立委任內，收受爐渣業者賄款6300萬元，被依貪污重罪起訴；2020年馬英九的愛將、前市議員賴素如涉及台北雙子星大樓收賄案，向太極雙星集團索賄1500萬，遭判刑7年半定讞，發監服刑；立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，遭最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞。

至於涉貪縣市長部分，張志豪說，宜蘭縣長林姿妙違反《貪汙治罪條例》、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；南投縣前縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；苗栗縣前縣長徐耀昌一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；南投縣前縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期，國民黨貪污不及備載，請問侯友宜怎麼「辦」？