　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

▲▼民進黨新聞部主任、發言人張志豪。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康自曝，總統參選人侯友宜曾幫助遭黑道挾持的弟弟脫困，引發藍綠論戰。民進黨發言人卓冠廷今（27）酸侯「黑白郎君」，但侯競辦反嗆綠營該說明台南88槍案，對此，民進黨發言人張志豪列出國民黨縣市長及議長近年貪污清單，反問侯友宜：這些人要怎麼「辦」？

侯友宜競辦今天發出新聞稿，批評民進黨「顛倒黑白」，點名民進黨總統參選人賴清德曾執政過的台南弊案叢生，賴清德才是「黑金昏君」，請民進黨說明台南88槍擊案、正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒案。

對此，張志豪回應，國民黨一再惡意操作88槍擊案，台南地檢署起訴學甲慈濟宮董事長王文宗，他過去與藍營關係密切，不僅曾擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過前總統馬英九後援會會長，也曾是黨主席朱立倫競選總統時的主任委員，請問侯友宜為什麼不說話？

張志豪還說，至於貪腐，過去一段時間不是現任國民黨的縣市長及議長涉貪，就是國民黨的立委參選人，老是把反黑金復辟掛在嘴上的侯友宜應先表態，對這些人要怎麼「辦」？

張志豪細數，國民黨的貪腐人士及相關案例，可說是罄竹難書，除了侯友宜市長任內一堆官員涉貪，還有雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；桃園市議長邱奕勝涉貪汙罪，二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年；新竹市議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年；還有涉貪立委廖國棟涉貪遭判刑8年6月、陳超明涉貪遭判刑7年8月、林文瑞涉嫌「投票行賄罪」。

張志豪強調，國民黨是故意忘記，還是害怕想起來？國民黨最大貪官也就是行政院前秘書長林益世在立委任內，收受爐渣業者賄款6300萬元，被依貪污重罪起訴；2020年馬英九的愛將、前市議員賴素如涉及台北雙子星大樓收賄案，向太極雙星集團索賄1500萬，遭判刑7年半定讞，發監服刑；立法院前秘書長林錫山收受網遠科技公司2800萬元賄款，以洩露標案、綁標等方式，遭最高法院依不違背職務收賄罪、洗錢罪、財產來源不明罪判刑13年定讞。

至於涉貪縣市長部分，張志豪說，宜蘭縣長林姿妙違反《貪汙治罪條例》、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；南投縣前縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；苗栗縣前縣長徐耀昌一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；南投縣前縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期，國民黨貪污不及備載，請問侯友宜怎麼「辦」？

ET快訊
超派炸雞「高調曬法律顧問」卻被爆沒執照！　尷尬刪文了
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

雲林海線立委參選人丁學忠聯手蔡咏鍀　籲團結投票打造大北港

遭控始亂終棄「性Lie台灣」　蔡耀頡嗆告：沈默是為保護孩子

2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

預言2024三腳督輸贏1到2個百分點　吳子嘉：柯文哲可能15％以下

回擊賴清德「黑金昏君」說　綠列國民黨貪腐清單

侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　黃智賢曝唯一解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

LINE日本伺服器驚傳遭駭客攻擊　約44萬筆個資外洩

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

凱基證、統一證APP異常！　證交所：排除行情因素

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

牛肉品種不是重點　美食作家：台南牛肉湯美味關鍵在「溫體」

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

政治熱門新聞

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

泛綠分裂擴大！鄉代會主席退出民進黨

侯康配台南造勢3萬人塞爆　「空拍照」曝光

TVBS民調／侯康配31%衝到第二　柯文哲副手出爐跌6百分點變老三

「侯友宜上揚、柯文哲利多出盡」　他嗨喊：藍營火車開走囉

鏡新聞民調／柯盈22.1%墊底　侯康、賴蕭僅差1.8個百分點

在藍白談判犯錯　柯：藍設局

柯文哲豁出去要攻總統大位　林濁水戳破選戰謊言：太恐怖了

藍白破局後「侯康升、柯盈跌」　ETtoday為首在內4民調揭相同趨勢

侯曾致電　柯酸「做作」：誰敢接

數發部該換部長？　他：唐鳳有更好的位置

又「性LIE台灣」！藍爆綠議員棄養子女　女泣：坐完月子被分手

舉蔣萬安翻盤「棄蔣保黃」風向！　朱立倫要藍軍團結挺侯友宜

柯曝君悅會談原本目的　說服侯當副手

更多熱門

相關新聞

首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP

首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP

國民黨總統候選人侯友宜今（27）日出席工商界論壇。對於電電公會理事長李詩欽提問，未來如何加強國際經貿與台美關係，侯友宜回應，希望美國能夠扮演台灣加入區域經濟整合的推手，會與美國加強盟友關係，雖然美國希望降低對大陸依存度，但台灣不能放棄大陸市場，ECFA太重要了；至於區域經濟整合，侯友宜則宣示，在任期的頭2年時間，要讓大家都同意加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定），後2年則希望完成談判，入會成功。

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　她曝解方：全力棄保棄乾淨

嘆藍「割血肉養大柯文哲」　她曝解方：全力棄保棄乾淨

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

三三會讚重啟特偵組有助兩岸經濟　侯友宜：盼來台是客機非戰機

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

「每個人都有貪贓枉法的時候」　侯友宜：我會讓團隊有榮譽紀律

「每個人都有貪贓枉法的時候」　侯友宜：我會讓團隊有榮譽紀律

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024立委

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面