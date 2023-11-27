侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTPP　「也不會放棄大陸市場」

▲2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請侯友宜對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（27）日出席工商界論壇。對於電電公會理事長李詩欽提問，未來如何加強國際經貿與台美關係，侯友宜回應，希望美國能夠扮演台灣加入區域經濟整合的推手，會與美國加強盟友關係，雖然美國希望降低對大陸依存度，但台灣不能放棄大陸市場，ECFA太重要了；至於區域經濟整合，侯友宜則宣示，在任期的頭2年時間，要讓大家都同意加入CPTPP（跨太平夥伴全面進步協定），後2年則希望完成談判，入會成功。

侯友宜今日下午出席由中華民國全國工業總會所主辦的「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」，除發表經濟、能源及產業政見外，也接受現場工商界人士的提問。侯首先發表約30分鐘的政策規劃，向工商界代表們說明未來發展政見，包含掃除貪腐、台海穩定、兩岸積極溝通、爭取加入國際組織和供電穩定等面向。

侯友宜指出，他跟其他總統候選人不同，他對國家安全政策最清楚，唯一公開反對台獨，也是唯一參與過兩岸共打機制，提出3D策略來因應兩岸局勢的候選人，過去也曾是多年的五星市長。侯強調，他是個極具執行力的人，五股垃圾山的遷建及塭仔圳重劃區的興建，都是在他任內力推達成的，因此他上任後一定會確保國家安全，為經濟產業提供最安全的環境。

另外，全國工業總會常務理事焦佑鈞提問，當選後如何幫助提升台灣在國際產業鏈的地位，維持台灣的半導體產業優勢？侯友宜表示，半導體是台灣重要的產業，要結合台灣現有優勢電子類，要「強強結盟」把人才留住，才有能力跟全球競爭，現在人才流失，高階設備跟技術要做好。侯強調，政府有責任要引導產業界，將中游產業擴大、下游產業搭配，才能做好產業聯盟，因應國際產業的發展趨勢。

有電電公會代表提問，美國跟中國都與台灣經貿關係密切，台灣如何跟美、中兩國建立更平衡關係？侯友宜指出，美國能成為台灣加入區域經濟體系的推手，若能參加印太經濟架構也很好，美方希望台灣降低對中國的依存度，應該要跟美國是堅強盟友，但台灣不能放棄大陸市場，還是要繼續維持，ECFA對台灣太重要了，美國應該會體諒。

侯友宜說，CPTPP跟RCEP的成效大家都看得出來，希望2年內能爭取會員國同意台灣加入CPTPP，4年內讓台灣真正入會，這是他的決心，而RCEP也要趕快啟動，在一定時間內要跟工商界報告，當然有些外交機密會稍微避談。侯也表示，現在的FTA單邊貿易協定，只跟紐西蘭、新加坡等國家簽訂，簽約國太少了，現階段都是小國家，完全沒甚麼影響，要簽的是實質有幫助的國家，也許可以跟南向崛起的國家好好談。

針對2025年開徵碳稅，如何制定減碳跟碳稅開徵的配套措施？侯友宜則說，很多大型產業公司已經開始調整產業步伐，中小型企業也都在輔導中，政府應該成立「碳健檢中心」，他當選總統後會逐步調整碳費，慢慢跟國際接軌，成立社會氣候基金，輔導很多的弱勢人民，讓他們在綠電轉型過程中，壓力不會這麼大，結合環保減碳的發展來照顧弱勢族群。