「每個人都有貪贓枉法的時候」　侯友宜：我會讓團隊有榮譽紀律

▲2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請國民黨總統候選人侯友宜對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（27）日出席2023台灣經濟發展論壇，提到台灣需要高效、廉能的政府，背後需要一位擅長領導統御、清廉、有效率的領導人，只要讓團隊有榮譽、有紀律，就能讓國家有希望。侯強調，重點是執政過程不能有貪贓枉法，「我今天不是要指責任何一個人，每一個人都有貪贓枉法的時候」。

侯友宜今出席2023台灣經濟發展論壇並發表經濟政策。侯指出，要讓台灣經濟發展，產業、政府、學界「產官學」要結合，而結合的前提，一定是要先有一個清廉有效率的政府，如果大家不信任這個政府，這個政府不要也罷。

侯友宜說，高效、廉能的政府，背後需要一位擅長領導統御、清廉、有效率的領導人，這才是領導人的責任。侯表示，領導人不用單打獨鬥，只要讓團隊有榮譽、有紀律，就能讓國家有希望。侯強調，重點是執政過程不能有貪贓枉法，「我今天不是要指責任何一個人，每一個人都有貪贓枉法的時候，讓侯友宜來執政，就是要來改變清廉有效率的政府。」

侯友宜說，台灣地緣政治風險給經濟帶來壓力，不是只有基礎建設與區域貿易，最重要是台海能否安定安全，要先解決源頭問題，讓台灣怎麼更安全，領導人一定要扮演穩定區域安全的關鍵角色，因為沒有國家安全就沒有一切，一切都假的，兩岸不交往、不交流，這是不對的，做不到就不要來當總統。

侯友宜表示，當時到日本、美國、新加坡，所有人都關心如何處理台海安全，侯跟他們保證，台海安定、台灣安全他會來做到。侯說，綠執政的現狀已經偏到一邊，現在要拉回來，慢慢從對話進行交流，讓大陸信任侯反對台獨，進而降低風險，「三個候選人只有我最大聲不支持台獨，支持台獨則是引戰的導火線！」