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文化界12／9舉辦「挺美好音樂會」　卡司名單曝！三金得主全來了

▲▼「挺美好音樂會」音樂總監柯智豪、主視覺設計師莊濟寰、打幫你樂團主唱劉榮昌27日召開記者會。（圖／主辦單位提供）

▲「挺美好音樂會」音樂總監柯智豪、主視覺設計師莊濟寰、打幫你樂團主唱劉榮昌27日召開記者會。（圖／主辦單位提供）

記者陶本和／台北報導

多位關心台灣未來的文化界人士，將於12月9日晚間6點，在台北二二八公園音樂台舉辦「心有所愛的未來－挺美好音樂會」，以音樂演出、短講等節目，號召民眾一同為延續台灣文化美好而發聲。多位藝文工作者27日共同舉行記者會，釋出的卡司名單包含曾三度榮獲廣播金鐘獎的知名主持人邵大倫、金鐘主持人柯大堡、金曲歌手以莉高露、金馬導演楊雅喆等人。

「挺美好音樂會」音樂總監柯智豪、主視覺設計師莊濟寰、打幫你樂團主唱劉榮昌27日召開記者會，柯智豪為本年度金曲獎最佳專輯製作人得主，曾創下「三金入圍大滿貫」紀錄；莊濟寰為「角白設計」創辦人，今年度吸引民眾瘋搶的總統府紅包袋、福袋與賀卡，便是由他操刀；劉榮昌曾入圍金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯，並創立「傳統中創新」的打幫你樂團。

柯智豪受訪時表示，此音樂會在音樂的內容上，是一個年輕多元的狀態，而地點選在交通方便、表演環境非常好的二二八公園音樂台，他分享自己從小都會來這個地方，相信是台北人很好的記憶，且節目內容豐富，希望大家有個輕鬆的夜晚。

柯智豪說，每一個階段都有不一樣文化政策，社會一直在變動，文化的樣貌也會變動，這幾年歷經很多新的政策、新的場館，對文化界的影響推進有很大的（影響），是好是壞大家可以討論，重新檢驗一些過程。

莊濟寰表示，這次是由文化人自主發起的活動，剛好設計是他的專業，也很希望透過設計的力量對這個活動盡一點力。因為台灣擁有非常豐富的山水跟地貌，因此他想要用這個元素創造出山跟水的形象，也代表我們對文化的信念跟力量，所以可以看到主視覺有山有水，也有像太陽的一個符號，因為台灣有非常特殊的歷史背景、有非常多元的人口，這個符號延續性是用多邊形角度，象徵四面八方來的多元族群，透過了解跟融合，慢慢融合變成一個台灣的圓，彼此共好，希望為台灣文化盡一份力量。

劉榮昌則分享，文化一直是國力的表現，從幼教教材、到熟齡族群的排舞、大地舞等等，他們都要用到音樂跟文化，希望文化可以成為政治滿重要的部分。他以韓國為例，韓國文化力超強，但台灣的創意跟實力都不輸給國外，只是需要一個強而有力的整合跟政策論述。

除了12月9日「挺美好音樂會」，文化圈近期也以更換臉書大頭貼、張貼《心有所愛的未來》文化宣言響應串連活動，甫獲金馬獎年度傑出電影工作者的林仕肯，其所屬的「邊境映像」粉絲專頁；音樂人楊大正、謝銘祐、大支、林大鈞、吳永吉；設計師聶永真、馮宇、王胤卓、葉忠宜、陳聖智；作家黃麗群、李屏瑤、江鵝；導演楊雅喆、楊力州等人，皆加入此串連活動，展現文化界對未來的關心和期許。

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