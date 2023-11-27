柯文哲稱有人開價2億美元「當副手」　侯友宜：暗示性語言不妥

▲2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請侯友宜對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選僅剩47天，藍綠白三腳督選戰正式成形，3方陣營均加緊腳步搶攻選票。國民黨總統參選人侯友宜今（27）日出席工商界活動，會前受訪時被問到選戰策略是否為「打賴邊緣柯」，侯不願正面回應，僅說民進黨弊案連連，人民反應的聲音綠營卻裝聾作啞，就像「房間裡的大象」一樣，看不見也不處理；至於柯文哲自爆國際騙子設局開價「當副手就給2億美元」，侯友宜說，暗示性語言，不太妥當啦！



侯友宜今日下午出席「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」，成為第一個參與此論壇的總統參選人。侯會前受訪時指出，自己跟工商團體的好朋友平常都有聯繫，今天能來跟他們說明台灣經濟未來願景、彼此溝通，未來當選總統時，就能拿出具體行動來解決經濟發展的瓶頸。

針對媒體提問，國台辦批評民進黨總統組合「賴蕭配」是「獨獨配」，只是為了要騙選票，但綠營總統參選人賴清德卻讚副手蕭美琴是「台灣戰貓」，和「中國戰狼」的野蠻粗魯成對比，並強調台灣絕對不能再走回依賴中國的老路。侯友宜回嗆，台灣人最煩惱的是「會不會又有戰爭風險」，賴自稱是台獨的務實工作者，他也要問蕭是不是？到現在都沒看到綠營的兩岸政策，只看到珍珠奶茶跟蝦仁飯，這樣要怎麼保護台灣？

至於接下來選戰策略是否為「打賴邊緣化柯」？侯友宜表示，綠營弊案連連，人民反映聲音後，民進黨卻裝聾作啞，就像「房間裡的大象」一樣，看不見也不處理，「侯康配」當選後一定會成立新的特偵組，把這些弊案一件件查清楚，給人民清廉的政府，不論任何黨派、任何人，都好好辦好好查，換回一個公平正義的台灣。