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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白合破局燒到彰化！議會民眾黨團才滿月　他將退出恐「團滅」

▲彰化縣議會成立民眾黨團。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議會成立民眾黨團，左至右為張雪如、陳銌銌、陳重嘉。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣民眾黨部主委、也是現任議員張雪如，10月26日與無黨籍陳銌銌及陳重嘉共組民眾黨團，如今隨著藍白合破局之後，陳重嘉傳將退出民眾黨，黨團因不達三人，有可能面臨團滅危機，縣議會仍在商議如何處置這個問題，張雪如則表示，尊重陳重嘉決定，但會極力挽留。

現為台灣第三大黨的民眾黨，2022年各縣市議員選舉當中，只有黨主席柯文哲的「本命區」台北市議會，因有4席議員當選，進而成立黨團；因陳銌銌及陳重嘉加入民眾黨，使該黨在彰化縣拿下3席議員，因此於26日在議會新館慶祝成立黨團，當天主席柯文哲也到場出席成立活動。

▲陳重嘉傳將退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳重嘉臉書）

▲彰化縣議員陳重嘉傳將退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳重嘉臉書）

陳重嘉隨著藍白合破局，在臉書寫下「不進則退」「人不輕狂枉少年」、「亡羊補牢猶未晚」等字句，字字句句都意味著與退出民眾黨有關聯，但他明確表示「對不起，我不接受採訪」，是要回到無黨籍原點，還是要加入其他黨派，無法得知他個人想法。

前藍營立委陳朝容是陳重嘉的爸爸，他說「國民黨好、柯P做人也很好」，對於兒子加入民眾黨一事，他也不過問，但他也認為不要退出黨團運作比較好。陳銌銌表示，「我不是陳重嘉，我無法代替他回答」，但她表示，當初是為了配合議事運作順暢，也是為自己當初承諾負責才會加入民眾黨團，至於是否會跟著陳重嘉腳步退出民眾黨，則需再進一步思考，無法現在做出回覆。

▲陳重嘉傳將退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自陳重嘉臉書）

▲台灣民眾黨10月26日才成立議會黨團。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

張雪如語重心長的表示，藍白合的過程中，支持者對於我們的整體性有所質疑，會被帶風向、貼標籤，造成內部混亂，但我們會很快重回腳步，陳重嘉退出民眾黨，仍在積極協調中。

民進黨團書記李俊諭表示，目前議會黨團有國民黨、民眾黨、無黨等黨團運作，陳重嘉如今退出民眾黨團運作，未來剩下3黨團，更企盼黨團議員們，應共同監督縣政，為縣民謀取更大的福利。

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