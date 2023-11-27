救趙少康胞弟遭爆是喬事「黑白郎君」？　侯友宜批綠營只會抹黑抹紅

▲2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請侯友宜對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康胞弟趙少威曾遭黑道持槍挾持，時任桃園縣警察局長侯友宜曾協助處理。民進黨發言人卓冠廷今（27）日對此提出質疑，批評國民黨總統候選人侯友宜黑白亂喬一通，顯然是國民黨「黑白郎君」。侯友宜下午出席2023台灣經濟發展論壇時受訪回應，「啊麥擱來，來抹黑啦！」一輩子打擊犯罪不手軟，保護台灣人民安全都是全力以赴，用生命保護台灣，只是到了選舉，又被抹黑跟抹紅，呼籲民進黨選舉就正常選，拿出政見出來，講給人民聽。

侯競辦稍早前回擊民進黨「顛倒黑白」，並表示綠營所指控的「搓圓仔湯」喬選舉案子，地檢署都已不起訴，反觀民進黨總統參選人賴清德曾執政過的台南弊案叢生，賴清德才是「黑金昏君」。

侯競辦表示，侯友宜畢生打黑成績有目共睹，反倒要請民進黨、賴清德來說明，台南88槍擊案、正副議長賄選案、爐渣案、台南市府高官收賄、喝花酒案。侯競辦批評，民進黨讓純樸善良的府城，出現重大治安隱憂，牽扯出龐大光電利益，更是建立在農漁民痛苦之上，讓昨天侯友宜、副手趙少康台南造勢時，有上近3萬台南鄉親到場力挺。

侯競辦斥責，民進黨執政跟黑金勾結，貪腐弊案叢生，賴清德身為副總統、黨主席就是共犯結構、難辭其咎，賴清德就是個是「黑金昏君」，難怪有超過6成民意希望政黨輪替、下架民進黨。

侯競辦補充，侯友宜承諾當選就成立新的特偵組，查清民進黨過去的貪贓枉法，並且不論政黨、任何關係背景，只要是貪腐，侯友宜都辦，力求打造清廉政府，「請問賴清德要不要跟進？還是決定放任黨內派系繼續寄生台灣，蠶食鯨吞國家利益」。