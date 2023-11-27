批侯友宜唸簡訊等於「暗算」　柯文哲：政治要有政治道德

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲23日下午與鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜到台北君悅飯店會面，侯將柯傳送的簡訊內容唸出來，使柯嗆說，把私人簡訊唸出來是名嘴、側翼做的事。面對自己事先同意侯唸簡訊，柯文哲27日說，政治要有政治道德，這等於是「暗算」，若侯問「能不能在會場裸奔」，他也會說「可以啊」，但難道真的要去裸奔嗎？

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，面對藍白君悅會談時，侯友宜當場唸了柯文哲傳的簡訊「郭董需要一個理由退選」，後來柯當晚又去郭台銘家談什麼？是否因為侯友宜把簡訊唸出來而感到不好意思？柯文哲直言「不是」，自己這段時間都跟郭台銘有聯絡。

話鋒一轉，柯文哲提及，人家說政治有政治道德，「怎麼會把私人之間的簡訊拿出來唸？這實在太⋯這實在是⋯等於暗算人家！」但主持人尹乃菁認為，但柯文哲當場有同意侯友宜唸簡訊；柯文哲則直言，「你要是問我說，他（侯友宜）能不能在會場裸奔，我也會說可以啊！問題是難道他真的會去裸奔嗎？」

尹乃菁認為，外界覺得侯友宜若不唸簡訊，好像都被柯郭設局？柯文哲先是嘆了一口氣後表示「算了」、「所以才說不想談了」，民眾黨跟國民黨比起來還是比較老實，因為那幾天什麼奇怪的招數都有，包括放假消息等，「還有什麼代表⋯接到說什麼（AIT主席）羅森伯格要打電話給我？什麼奇奇怪怪的招數都有。」

聽聞柯文哲提及羅森伯格，尹乃菁追問是AIT主席要打給柯嗎？柯文哲直言「對啊！這實在不簡單，在破局之前。」就是有那種好幾個月布置，「我們在政治上還是比不過那種職業騙子。」好幾個月前有個自稱是美國阿拉斯加參議員助理來民眾黨中央黨部，聲稱羅森伯格會打來，使民眾黨還向AIT確認怎麼回事，「當然這不一定是國民黨發動的，什麼國際騙子都有。」

尹乃菁追問，這個局很奇怪，是誰設局？柯文哲僅說「不曉得」，也許就是國際騙子，自己沒有把該騙子與國民黨做連結，只是覺得過程中有很多開價的聲音，例如「當副手就給1億美金」，後來又變成2億，「我覺得過程當中，熱心人士、國際騙子的一大堆，不過我倒覺得這樣，還是學到一課，以後還是直道而行，做什麼事情正常就好。」