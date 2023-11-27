「侯康配」民調緊咬賴蕭配　趙少康稱造勢比韓國瑜選總統人更多

▲趙少康今拍攝副總統候選人定裝照。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統大選組合「侯康配」上周五出爐，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康昨晚在台南舉辦全台首場萬人造勢。趙今（27）日受訪表示，昨晚台南支持者起碼有2.5萬人，每一雙眼睛都充滿政黨輪替的期待，「台南平常人不敢出來，綠營給壓力大，地方說昨晚出來的支持者，比韓國瑜造勢的人還多。」

趙少康今日上午與侯友宜拍攝定裝照。面對今最新民調顯示，「侯康配」排名第二，距離民進黨「賴蕭配」僅1.8%，是否感受到藍軍士氣回升？趙少康表示，每個地方士氣都很高昂，他很感動，台北市選民本就很熱情，下午到桃園大園及新屋，客家庄也是非常熱烈，讓人很難想像，每個支持者握手都用力握，充分感受到選民期待。

針對昨晚台南大造勢，趙少康受訪回憶，高鐵站人已經滿出來，現場放1.2萬張椅子，後來還一直加，晚會主持人謝龍介說有3萬人，就算沒有3萬，也有2.5萬人。趙坦言，自己輔選那麼多場造勢，從來沒感受到昨晚台南那樣，還以為自己會被人群擠死，懷疑能否上到講台。

「群眾抓著我的手，有人一握到就開心地跳起來，還有人握到掉眼淚。」趙少康說道，自己握到每雙手、看到眼睛充滿政黨輪替的期待，希望透過國民黨來改變，他都想流淚，深感責任重大，「台南平常人不敢出來，綠營給壓力大，地方說昨晚出來比韓國瑜造勢人還多。」