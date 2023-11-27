柯文哲又失言！稱男人上酒店為公事　趙少康：不在乎他亂講話了

▲趙少康今拍攝副總統候選人定裝照。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨昨天下午舉行「眾青開講」活動，邀民眾黨候選人柯文哲、不分區立委參選人黃國昌與陳昭姿等人出席。不過柯文哲在回答與會者提問時，表示台北的男人去酒店是為了business（公事），而不是為了娛樂，因為星期六、日要回家，假裝當好男人，遭批失言。國民黨副總統候選人趙少康今（27）日受訪笑說，柯文哲常常亂講話，但大家不在乎，所以他就習以為常了。

柯文哲昨日直言，當年疫情爆發時，發現「八大行業禮拜六、禮拜天生意不好，台北的男人去酒店是為了Business（公事），而不是為了娛樂，因為禮拜六、禮拜日，要回家假裝當好男人。」此番言論被外界批評再次失言。

趙少康今日上午與國民當總統候選人侯友宜拍攝定裝照，會後受訪被問到柯文哲又失言，趙少康說，柯文哲常常亂講話，但大家不在乎，所以就習以為常，這就柯的個性，選民各喜各愛啦，「喜歡就投他，不喜歡就不投他。」

至於柯文哲搭檔新光集團公主吳欣盈參選，外界揭露吳欣盈驚人身家，直言當柯文哲高喊打倒財團、居住正義時，「請記得你的副手有一棟6.6億元的房子。」趙少康則說，還是要看錢怎麼來，吳欣盈來自新光，新光本來就很有錢，只要來源正當，有錢沒錢是她的事，「就像鴻海創辦人郭台銘，郭董光股利就92億，只要錢正正當當來，就不用說什麼。」