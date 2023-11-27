守住屏南！4位縣長現身力挺徐富癸　「民主傳承、進步延續」

▲民進黨屏南立委候選人徐富癸在萬巒、竹田舉辦後援會成立大會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024大選開始進入倒數，民進黨屏東縣第二選區（屏南）立委候選人徐富癸在萬巒、竹田一連舉辦兩場後援會成立大會，前後任四位縣長蘇貞昌、曹啟鴻、潘孟安與現任縣長周春米合體，同台力挺徐富癸，四人還特別合送一塊寫著「民主傳承、進步延續」的匾額，除了要正面挑戰對手標榜的傳承與延續，更期許徐富癸一定要捍衛民主精神，守護屏東的進步。

對於四位屏東縣長親自現身力挺，徐富癸表示，他一定會以四位縣長做為學習對象，堅持清廉、堅持正派，請萬巒、竹田的鄉親大團結，支持客家子弟徐富癸，讓他未來配合總統候選人賴清德指派的行政院長，配合屏東人選出的縣長周春米，為台灣、為屏南打拼。

徐富癸也承諾，未來一定要跟周春米領導的縣府團隊密切聯絡，從中央挖錢來建設、發展竹田、萬巒，也一定到各部會找資源，尤其是要求客家委員會要重視南部客家。

由於萬巒、竹田當地以客家人口居多，在這兩場後援會成立大會上，徐富癸用客、台、國三聲帶演說，而蘇貞昌也呼籲鄉親團結，希望屏東再出現一位正統的客家立委。

蘇貞昌表示，鐵路高架化送給竹田和潮州一個新車站 ，兩百多億的預算，可見他對屏東家鄉的重視，他知道屏東是養豬大縣，非洲豬瘟剛爆發的時候他第一天就去桃園機場做好準備、全力防堵，現在中國週邊44個國家都被中國害死了，只有日本、台灣免受其害，讓大家可以繼續養豬，所以選對人做對事很重要。

蘇貞昌用客語演說時也提到，他當年回屏東選省議員，後來邱連輝做立委，從那時候到現在都沒有一個客家人當立委，現在身為客家子弟的徐富癸要來選立委，大家一定要集中選票全力支持，讓客家再出立委，也讓賴清德好做事，未來順利推動國政。

前屏東縣長曹啟鴻表示，徐富癸非常勇敢，民進黨不是一百分的政黨，但國際各國都稱讚民進黨執政讓台灣進步很大，有人罵民進黨也有貪汙、歪哥，於是民進黨反省檢討通過黑金條款，其他政黨都反對，好在民進黨國會過半才得以通過，也讓積極想連任的蘇震清因黑金無法參選，民進黨當然要砍掉這樣的人，幸好徐富癸臨危受命，縱使這場選戰非常艱難，也勇於承擔清廉、民主的責任，請鄉親一定要挺清廉，全力支持徐富癸。

周春米在助講時也表示，屏東的六堆客家非常有特色，萬巒有豬腳、可可產業，竹田則一座美麗的慢城，結合驛站及台鐵倉庫，未來希望打造成客家的勝利星村，未來義大醫院也在週邊，相信未來六堆一定會發光發熱。她強調，潘孟安擔任縣長時，是她都在立法院配合爭取建設及經費，未來如果徐富癸送進立法院，未來六堆的建設之夢一定可以獲得配合，更快實現。

潘孟安強調，最近這幾個月藍白吵不停，只有賴清德穩健向前，歷練又完整，因此，是最可以承擔國家重責大任的總統候選人，這次立委選舉不是誰跟誰在拼，是一場清廉、求進步的團隊在跟一個已經沒有黨籍、只顧利益的家族對決，因此，他拜託鄉親要支持對的人，選擇徐富癸，讓周春米未來的施政有人在立法院幫忙、當靠山。