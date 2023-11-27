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快訊／只花15元就中大獎！　全家開出2張千萬發票

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲112年9、10月統一發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

快來對獎！112年9、10月統一發票於本月25日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「72054514」、200萬元特獎號碼則是「92488868」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，最低只花15元就抱走千萬，200萬特獎部分也有1位幸運兒。

▲▼全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲全家中獎發票名單。（圖／業者提供）

全家本期中獎發票一共有9位幸運兒中獎，其中，特別獎1000萬元共開出2組，分別落在高雄漢苓店、中壢龍城店，消費者分別只花18元購買飲品、支付15元代收手續費就幸運中大獎，特獎200萬元則開出1組，幸運得主購買10元飲品就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，分別於北車店、內湖陽盛店及台中大里河堤店開出，最低僅花10元購買飲品就成為頭獎得主。另，雲端百萬元獎部分一共開出3組，分別於新店康德店、埤頭大豐店、台中國強店，其中1位幸運得主花費45元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。

▲112年9月、10月期發票中獎獎號。（圖／ETtoday製圖）

▲112年9月、10月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday製圖）

另，根據財政部統計，7、8月尚未兌領的千萬特別獎共有8張，其中，有4張消費金額不到百元，最低是新竹陽明交大花26元買飲料就幸運中獎，200萬元未兌獎的則有5張，最低是在蘋果APP Store買33元應用程式就中獎，提醒中獎者應於113年1月5日前領獎。

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