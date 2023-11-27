有間諜家家酒、瑪利歐！超商限量3款聖誕禮物箱來了　還送Gogoro

▲超商推出3款限量聖誕禮物箱。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻聖誕節送禮商機！有超商驚喜推出3款聖誕禮物箱，特意找來台灣、日本超人氣肖像合作，像是療癒十足的爽爽貓與小勞撫、人氣動漫間諜家家酒等，通通可愛爆表，禮物箱內含月曆小卡、便利貼、杯墊等實用小物，還送兌換券1張，加碼買禮物箱即可獲得抽獎券1張，有機會抽中Gogoro、淨水器等好禮，11月29日上午10時起於門市開賣，3款各限量1萬組。

▲▼2款禮物箱不僅內含多款實用小物，外袋還可以當作外出包使用。

全家推出3款聖誕禮物箱，其中，首推超療癒IP代表「爽爽貓與小勞撫」花苞束口袋，大容量外袋不僅可以拿來出遊時攜帶，隨袋還附贈肖像月曆小卡、便利貼、貼紙組及絨毛杯墊，而「瑪利歐絨毛提袋」同樣容量足夠，贈品有肖像桌曆、便利貼、貼紙組、造型壓克力夾2入組及零錢包，最後的「間諜家家酒手提箱」則內含桌曆、便利貼、貼紙組、絨毛杯墊與零錢包，手提箱還能當作收納使用，實用性超高。

▲3款禮物箱各限量1萬組，還有機會抽中Gogoro。

3款禮物箱除實用小物外，還送刮刮樂專屬禮物兌換券1張，100%必刮中獨家商品，11月29日上午10時起於全門市開賣，每款各限量1萬組，且凡購買聖誕禮物箱任1款加碼再獲得抽獎券1張，2024年3月6日前可至APP「抽獎趣」進行投注抽獎，有機會抽中價值近10萬元的Gogoro SuperSport電動機車或櫻花牌P0235RO淨水器。

▲▼7-11推出限量「7大卡通聖誕禮物福袋」。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11也有限量「7大卡通聖誕禮物福袋」，邀請Hello Kitty50周年、美樂蒂X酷洛米、史努比、Tom&Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy共7大人氣肖像，於12月1日凌晨0點在全台門市現貨販售，ㄧ共有22款、限量26.3萬個聖誕禮物福袋，並提供299元、499元、999元3種價位任挑。

「7大卡通聖誕禮物福袋」內容包含全新開發周邊商品、價值超過6500元以上的商品／品牌優惠券、零食飲料組合，其中優惠券有星巴克特大杯好友分享券、築間火鍋憑券享肉品／海鮮7選1等，999元（含）以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式1杯、7-11賣貨便免運券1張等。

不僅如此，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、3次、5次抽獎機會，意指購買福袋價位越高，中獎機會更多，有機會將Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅或BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅開回家。