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今天衝了！　超商「霜淇淋第2支10元」限時3天搶

▲▼全家最新咖啡起司歐蕾霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商霜淇淋第2支10元限時3天吃 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今天衝！有超商即日起祭出限時3天「霜淇淋第2支10元」優惠，肯定要搶吃最新聯名「PABLO咖啡起司歐蕾霜淇淋」，還有搭配小農鮮乳霜淇淋的綜合口味選擇，提醒須使用指定電子支付才可享有優惠。

全家即日起至11月26日於門市祭出「Fami!c霜淇淋任選第2支10元」超殺優惠，目前霜淇淋最新口味為PABLO聯名「咖啡起司歐蕾」，嚴選咖啡萃取液、乳酪調製而成，不過於甜膩的口感超級涮嘴，且除單一口味外，還有搭配小農鮮奶的綜合選擇，以及基本口味「小農鮮奶」，通通任挑任吃，期間只要使用全盈+pay支付即可享優惠。

▲▼7-ELEVEN酷聖石複合店推出最新「享吃布丁冰淇淋」、統一布丁霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲7-11酷聖石複合店推出最新享吃布丁冰淇淋、統一布丁霜淇淋。（圖／業者提供）

另，7-11酷聖石複合店日前也推出限定新口味「享吃布丁冰淇淋」，使用整顆統一布丁製成冰淇淋，搭配Q彈有咬感的黑糖麻糬，每一口都能吃到濃郁奶香結合罪惡焦糖滋味，至12月17日前期間每周五、六、日還可享「第2杯半價吃」優惠；而「統一布丁霜淇淋」同樣使用整顆統一布丁製成，且每逢周五、六、日持icash Pay、icash 2.0買霜淇淋也能有「第2支半價」好康。

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