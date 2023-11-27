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彰化「新彰數位有線」明年6／30收攤　2.3萬收視戶受影響

▲新彰數位有線公司。（圖／翻攝自Google Map.）

▲新彰數位有線公司。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「新彰數位有線公司」申請董監變更，NCC遲遲未予核准，再加上大環境影響，確定將於2024年6月30日結束8年的營業，總經理洪源澤今天也證實這項消息，影響收視戶數高達2.3萬戶，未來南北彰將剩「凱擘（新頻道），三大（大彰化）」2家有線公司。

近年來民眾收視型態不斷的改變，匯流影音的加入等等影響，再加上有線電視台市場已經飽和，造成有線電視台經營大不易，NCC於今年3月14日正式否決「新彰數位有線電視」申請董監變更案。認為吉翔國際企業入股新彰增資5.5億元，財務規劃其中4億是以備償資金方式，使得資金運用方式受限，不利經營。

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新彰發聲明稿指出，為配合國家全面數位化發展政策，新彰於2014年6月獲准籌設，2015年9月通過國家通訊傳播委員會的營運許可，2016年1月開播，期許能帶動有線電視的正向發展，然而數位化後成本大增，再伴隨著收視平台多元競爭的市場劇變，經營團隊雖然努力嘗試多項經營策略，但依然無法達到損益平衡的目標。

董事長吳健強的公開信指出：

全台有線電視收視戶逐年下滑，該公司同樣受大環境影響，經營不易，且NCC對於該公司申請董監變更遲遲未予核准，董事會及全體股東不得不做出解散營業的決定，預定於2024年6月30日結束營業，員工將遵守勞動基準法的規定辦理。

未來新彰確保客戶能夠順利轉接到同業「新頻道有線電視公司」，繼續獲得高品質的服務，客戶的權益不會受到損害。「不希望轉接到同業的客戶，也承諾將已預付但未到期之收視費退回」。對於員工深感抱歉，感謝每一位員工在過去的努力和奉獻，將遵守勞動基準法的相關規定，以確保員工應有的權益。衷心感謝過去十年所有合作夥伴的支持與信任。深感抱歉這個結束，但同時也感激這段共同走過的歲月。

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