台南女孩頂寒風「獨坐夜市賣餅乾」　他霸氣全買！可憐身世曝光

▲一位烤魚店老闆遇到一位小女孩在夜市賣餅，直接將小女孩的一整箱餅乾全買走。（圖／翻攝自爆料公社二社臉書社團）

文／鏡週刊

在人來人往的台南花園夜市，一名身穿運動服的小女孩默默抱著一個大紙箱，縮在角落安靜的等客人上門，不少路過的民眾都忍不住多看她兩眼。一名販賣烤魚的老闆日前恰好碰上小女孩擺攤，霸氣掏錢買下所有的餅乾，讓小妹妹能夠早點收工回家。事後老闆也問出了小妹妹晚上賣餅乾的原因，其令人心疼的身世以及乖巧懂事的性格，都讓老闆相當心疼，因而拍攝影片PO上網，希望大家能夠多多幫忙。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」中分享一段影片，影像中一名穿厚外套的小女孩獨自抱著滿滿一箱零食在路邊販售，老闆向前詢問小女孩擺攤的原因，小女孩稱「為了幫媽媽分擔家計」，老闆聽完就霸氣表示「幫我算整箱價錢，我全買了」隨後掏出2240元全部買下，讓該名小女孩可以早點回家。

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過了幾天，老闆又再次前往夜市尋找小女孩身影，小女孩很有禮貌的先向老闆道謝，表示當天給她帶回家的魚很好吃。隨後老闆就詢問小女孩為什麼要擺攤？女孩表示「因為想說就幫媽媽賣一點東西，那媽媽也不用一直困擾那個錢」，同時強調，是自己想要這麼做的，不是媽媽要求的，更稱國小4年級就已經開始在武聖夜市擺攤，隨後便轉移到小北夜市和花園夜市。

老闆也問了小女孩是否會羨慕其他同學可以出去玩，女孩回答「羨慕沒有用，每個人家庭經濟又不一樣」，表示自己從國小4年級就開始在夜市賣餅乾，也不怕被同學認出，「我又沒有做錯事」。聊天的過程中，小女孩因為外套太單薄而不斷微微發抖，老闆就為她買了一件防風外套度過寒冬。

原PO表示，該名老闆拍影片的用意不是為了流量，而是希望在地人能夠多幫忙，不需要施捨性的捐款，而是希望大家有購買的需求可以優先在小女孩這裡消費，多多幫助她。

許多網友看完影片紛紛大讚老闆的好心，也很心疼小女孩小小年紀就要掙錢，「越懂事的小孩生活上越不簡單」、「瞬間流淚了，單親的壓力，只有自己才會懂」、「好懂事好貼心，好人一生平安」、「那一句沒關係啊，我又沒有做錯事害我鼻子酸酸的，怎麼那麼懂事T_T」。不過也有網友指出「應該努力的是大人而不是小孩，他們正在學習階段不需要分擔經濟壓力！我不會買，因為大人如果覺得小孩可以利用同情心幫忙賺錢，以後這個小朋友都在賣東西，現在的幫忙反而是害了他！」

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