　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南女孩頂寒風「獨坐夜市賣餅乾」　他霸氣全買！可憐身世曝光

台南女孩頂寒風獨坐夜市賣餅乾　好心人「一次掃光」揭可憐身世

▲一位烤魚店老闆遇到一位小女孩在夜市賣餅，直接將小女孩的一整箱餅乾全買走。（圖／翻攝自爆料公社二社臉書社團）

文／鏡週刊

在人來人往的台南花園夜市，一名身穿運動服的小女孩默默抱著一個大紙箱，縮在角落安靜的等客人上門，不少路過的民眾都忍不住多看她兩眼。一名販賣烤魚的老闆日前恰好碰上小女孩擺攤，霸氣掏錢買下所有的餅乾，讓小妹妹能夠早點收工回家。事後老闆也問出了小妹妹晚上賣餅乾的原因，其令人心疼的身世以及乖巧懂事的性格，都讓老闆相當心疼，因而拍攝影片PO上網，希望大家能夠多多幫忙。

有網友在臉書社團「爆料公社二社」中分享一段影片，影像中一名穿厚外套的小女孩獨自抱著滿滿一箱零食在路邊販售，老闆向前詢問小女孩擺攤的原因，小女孩稱「為了幫媽媽分擔家計」，老闆聽完就霸氣表示「幫我算整箱價錢，我全買了」隨後掏出2240元全部買下，讓該名小女孩可以早點回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過了幾天，老闆又再次前往夜市尋找小女孩身影，小女孩很有禮貌的先向老闆道謝，表示當天給她帶回家的魚很好吃。隨後老闆就詢問小女孩為什麼要擺攤？女孩表示「因為想說就幫媽媽賣一點東西，那媽媽也不用一直困擾那個錢」，同時強調，是自己想要這麼做的，不是媽媽要求的，更稱國小4年級就已經開始在武聖夜市擺攤，隨後便轉移到小北夜市和花園夜市。

老闆也問了小女孩是否會羨慕其他同學可以出去玩，女孩回答「羨慕沒有用，每個人家庭經濟又不一樣」，表示自己從國小4年級就開始在夜市賣餅乾，也不怕被同學認出，「我又沒有做錯事」。聊天的過程中，小女孩因為外套太單薄而不斷微微發抖，老闆就為她買了一件防風外套度過寒冬。

原PO表示，該名老闆拍影片的用意不是為了流量，而是希望在地人能夠多幫忙，不需要施捨性的捐款，而是希望大家有購買的需求可以優先在小女孩這裡消費，多多幫助她。

許多網友看完影片紛紛大讚老闆的好心，也很心疼小女孩小小年紀就要掙錢，「越懂事的小孩生活上越不簡單」、「瞬間流淚了，單親的壓力，只有自己才會懂」、「好懂事好貼心，好人一生平安」、「那一句沒關係啊，我又沒有做錯事害我鼻子酸酸的，怎麼那麼懂事T_T」。不過也有網友指出「應該努力的是大人而不是小孩，他們正在學習階段不需要分擔經濟壓力！我不會買，因為大人如果覺得小孩可以利用同情心幫忙賺錢，以後這個小朋友都在賣東西，現在的幫忙反而是害了他！」

更多鏡週刊報導
夢中梨樹暗藏拐賣悲歌　中年男花27年找到親生父親
疑心丈夫偷吃保母　人妻裝針孔偷拍竟發現更驚人真相

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

不用每天走萬步！醫師曝「掌握2原則」走路就能鍛鍊身體

從小被警告不聽話會被送走！她釀「順從恐懼」：永遠在滿足別人

新訓半夜見「長髮女床頂漂浮」！他找安官求救遭拒　真相超驚人

剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

搭小黃「一上高架就沒油」！倒楣孩子錯過比賽　還要幫運將推車

金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯

高鐵TGo點數將到期！99點就能換商品　咖啡、炸雞、壽司都能換

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

不用每天走萬步！醫師曝「掌握2原則」走路就能鍛鍊身體

從小被警告不聽話會被送走！她釀「順從恐懼」：永遠在滿足別人

新訓半夜見「長髮女床頂漂浮」！他找安官求救遭拒　真相超驚人

剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

搭小黃「一上高架就沒油」！倒楣孩子錯過比賽　還要幫運將推車

金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯

高鐵TGo點數將到期！99點就能換商品　咖啡、炸雞、壽司都能換

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

新訓撞鬼找安官求救遭拒！背後真相超驚人

80元蚯蚓蓋飯爽到升天？老饕認出暗黑料理

搭計程車上高架就沒油！孩童錯過比賽還要幫推車

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

繼母盡心養育！她訂婚竟堅持「生母坐大位」

慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時優惠碼」

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

她釀「順從恐懼」：永遠滿足別人

2縣市大雨！　「2波變天」探12℃

病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

更多熱門

相關新聞

台南東山咖啡節登場

台南東山咖啡節登場

2023東山咖啡節26日，在東山區農會廣場開幕，台南市長黃偉哲表示，東山為台灣咖啡主要產地之一，現正值咖啡產期，品味咖啡最好的季節，邀請各地民眾一同來東山175咖啡公路悠遊，搭配東山美景，品嘗香醇的東山咖啡、酸甜多汁的青皮椪柑和在地美食。

支持台南國產牛肉X啤酒黃偉哲邀饗牛

支持台南國產牛肉X啤酒黃偉哲邀饗牛

台南鹽水嘉年華登場月津吃美食抽大獎

台南鹽水嘉年華登場月津吃美食抽大獎

台南做工行善團修繕不停歇

台南做工行善團修繕不停歇

即／台南連棟鐵皮商場火警　濃煙明火竄出

即／台南連棟鐵皮商場火警　濃煙明火竄出

關鍵字：

台南小女孩夜市溫暖堅強

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面