澳洲蛇蠍女博士殺夫藏台3年　還是出版社高層顧問！被逮過程曝

記者張君豪／台北報導

刑事局日前透過國際刑警接獲南澳州警（SAPOL）與澳洲聯邦警察（AFP）請求台灣警方共組專案小組，協助緝捕一名在澳洲當地涉及兩件以上謀殺未遂案件的麗莎萊恩斯（Lisa Lines），麗莎涉嫌在2017年教唆小王約瑟夫（Zacharia Josef Bruckner）持斧頭砍殺前夫喬納森（Jonathan Hawtin），導致前夫全身癱瘓傷重住院。

▲澳洲女博士麗莎涉嫌教唆小王持斧頭殺前夫偽造遭槍擊自衛案情，月中遭台澳警方合作逮捕。（圖／翻攝YouTube）

蛇蠍女麗莎打算讓前夫死亡，藉此爭取兩名子女的監護權，但前夫全身四肢被斧頭砍成重傷卻沒有死，麗莎居然買兇讓另名女子赴醫院企圖勒斃前夫，被醫院人員發現，麗莎在澳警偵辦謀殺案前夕，2020年間攜2名年幼子女跑路來台，住在新店。

澳洲司法機關案情調查後，認為被害人喬納森前妻麗莎涉嫌重大，2022年9月澳洲聯邦警察透過國際刑警組織對麗莎發動紅色通報，台灣刑事局國際刑警科接獲通報後，立即與南澳州警、澳洲聯邦警察共組專案小組，並報請台北地檢署玉股檢察官指揮偵辦。

台灣國際刑警負責監控麗莎在台行蹤，發現擁有歷史、文學寫作雙博士學位的麗莎來台後，在台灣某知名外文書出版社擔任高層顧問，生活相當優渥，但由於她在台並無犯罪事實，刑事局與移民署持續監控麗莎行蹤，鎖定麗莎11月15日將帶小孩搭機到帛琉遊玩，專案小組研判帛琉與台灣、澳洲均有邦交關係，且與澳洲有簽署司法互助及遣返合作，台澳警方推演，決定趁博士蛇蠍女莎拉一家人飛抵帛琉羅曼莫圖國際機場時，與澳警同步在機場逮捕麗莎，澳洲警方也在該國布里斯逮捕持斧頭砍殺喬納森的小王約瑟夫。

之後台灣國際刑警幹員並循空橋模式，將麗莎原機解送回台後讓澳警押解返國受審，刑事局也派員護送兩名年僅10、9歲幼童返回澳洲接受政府安置，台灣警方也到麗莎位於新北市新店區居住的湯泉社區發動搜索，進一步鞏固麗莎涉及澳洲2件謀殺未遂案的事證。

根據台澳警方交換情資，麗莎除了教唆小王持斧頭殺害前夫外，為了掩蓋謀殺行為，事後還持手槍對小王臀部開槍，意圖誣賴是前夫喬納森先開槍槍擊小王，約瑟夫才無奈持斧頭自衛，麗莎11月15日在帛琉遭台警逮捕後，16日晚間被澳警押解返回澳洲阿德萊德機場，目前被關押在澳洲科羅爾監獄，遭澳警以涉嫌殺害前夫及婆婆兩項謀殺罪名起訴。

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