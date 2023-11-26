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台水五區雲嘉複線水管橋工程　獲評年度優良營建工地

▲▼ 台水五區獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎 。（圖／台水五區提供）

▲台水五區獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎 。（圖／台水五區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台水五區處「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋」榮獲雲林縣政府「112年度優良營建工地評鑑」優等獎，11月26日於雲林縣虎尾鎮舉辦的聯合頒獎典禮中接受表揚。

▲▼ 台水五區獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎 。（圖／台水五區提供）

本次評鑑由全縣112年每月至少10處環保稽查工地中，挑選出12處表現優異的營建工地參加「112年度優良營建工地評鑑」，本次評鑑分二階段辦理，第一階段初評，由參加工地所提供之書面資料進行審查，從中挑選6處較佳工地進行第二階段複評，複評當日由評鑑委員至工地進行評鑑，「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋」在主辦單位台水五區處、監造單位黎明工程顧問公司及施工單位達旺營造組成的工程團隊努力展現下，於書面完整性、歷次查核紀錄、自主管理或創新情形、其他配合事項辦理、營建工程污染管制新法規落實狀況部份，均表現優異，而施工單位主動積極參與及配合，更在受評過程中，成為本次受評亮點。

▲▼ 台水五區獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎 。（圖／台水五區提供）

另外台水五區處也積極推動優良營建工地模式，由規劃設計階段相關的環保預算編列，及發包施工後現場環保設施的設置及落實，均為各項工程重點，該工程不僅編列相關防塵、逕流廢水等設施，更設置工區內相關空氣、噪音等監測設備，且鼓勵廠商使用10年內新機具，以期將工程所造成的污染減至最低，此一作法也深獲評鑑委員肯定。

▲▼ 台水五區獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎 。（圖／台水五區提供）

台水五區處處長蕭淑貞表示，「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋」榮獲「112年度優良營建工地評鑑」優等獎殊榮，展現台水公司近幾年積極推動環境保護及落實企業責任的優良成效，而這次能脫穎而出，也非常感謝所有評鑑委員的肯定，以及工程團隊的共同努力，未來台水五區處也將更積極配合環保法規的修正，並落實執行於工程規劃設計、發包及施工等階段，為國家環境美好與永續齊心努力。

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