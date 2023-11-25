台南市美術館首度自辦藝術市集　愛洛萌市集登場！

▲台南市美術館首度自辦一場藝術性與普及性兼具的創意市集──「愛洛萌市集」登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館年底展覽及活動滿滿，推出「南國花園──蘇世雄紀念展」，25日又有首度自辦一場藝術性與普及性兼具的創意市集──「愛洛萌市集」登場。

延伸館內目前正展出中的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽，集聚台灣、美國、日本、香港、泰國等各方藝術職人，共同以動物及療癒意象進行創作，打造一座以藝術美學企劃感受動物心群像的戶外主題樂園。

台南市美術館以館內展覽「愛洛蒙──人與動物的後心靈樂園」作為本次市集主題，邀請參展藝術家廖堉安、蔡濰任、鄭善禧，並參考動物可辨識的高度及位置，在偌大的落地窗上製作寵物可欣賞的平面作品，宛若一間專屬於動物可以觀賞的展覽空間，將藝術的受眾群和可看性創意再拓展。

市集中也可看到國內外藝術家的創作及手工藝品，品牌商在攤位上擺設療癒自己的動物象徵物；美食飲品職人們則以動物形象進行商品製作，更有品牌店家將帶來廣受顧客歡迎的寵物店長，與民眾來場快閃見面握手會；二樓戶外廣場在下午時段不定時有親子喜愛的馬戲表演，而另一位參展藝術家陳穎蓁，在周六下午也帶著兩隻神獸出關逛大街，進行兩場行為藝術演出。

由於是首度主辦市集，南美館因此也加碼推出許多與民眾線上互動的小活動，例如社群按讚、尋點打卡可獲得多樣精美小禮物等。現場也有品牌商設置的寵物托兒所，讓狗狗貓貓看完展後，能在托育中心吃到療癒美食和交交毛朋友，主人們則可以放心參觀市集或進到美術館看展。此外，南美館也十分貼心地設置了幾處奉茶區，方便主人為自家毛小孩補充飲用水。

「愛洛萌市集」將於25、26日兩天上午11時至下午6時，在台南市美術館2館永福路側戶外平台舉行，南美館秉持著創新的理念，在市集中加入許多與當期展覽相關的藝術元素，企圖打造不同以往的市集活動，歡迎大家把握時間前往參觀體驗。