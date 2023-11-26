台南牛肉湯節排隊超過100公尺　搶50元折價券78歲姨早上8點搶頭香

記者陳詩璧／台南報導

連續20年舉辦的台南牛肉湯節今（26日）上午在善化啤酒廠登場，主辦單位發放1500張牛肉湯折價券，排隊人潮超過100公尺長，搶得頭香的是來自六甲的李小姐，她搭第一班車，早上八點多抵達，她吃完說，排隊時太陽太大，下次不要再來挑戰了。

▲台南牛肉湯節，饗牛幸福國產牛活動，1500張折價券發放，排隊人潮綿延100公尺長。（圖／記者陳詩璧攝）

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台南牛肉湯節『饗牛幸福2023臺南國產牛肉行銷活動』今年發放的1500張牛肉湯折價券，民眾拿這張券可以用50塊的價格買到一碗120塊的牛肉湯。現場六家牛肉湯店，包括了阿財牛肉湯店、和味牛肉湯店等，在活動開始前就有不少民眾排隊等著吃，

▲六甲居民70多歲李小姐搶頭香，她說早上坐第一班車過來，八點左右只有她一位。（圖／記者陳詩璧攝）



搶得頭香的李小姐說，從來沒參加過牛肉湯節，這次特別搭最早一班車，從六甲過來參與，她說九點前沒什麼人，大家站在大太陽底下太熱，雖然可以用50塊就能吃價值120元的牛肉湯，但她覺得太累，下次還是在家就好。

主辦單位趕快在排隊隊伍的中段請民眾用下載APP，直接在APP上領取，試圖要疏散人潮，超過100公尺長的人潮，大約半小時之內，拿完第一批400張的折價券。

▲排隊的民眾相當多，主辦單位請民眾下載APP，直接從APP上領取。（圖／記者陳詩璧攝）



▲民眾拿到折價券馬上來牛肉湯攤位前排隊，憑券可用50塊的價格，買到120塊的牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

而台南好不容易累積出來的牛肉湯文化，看在當地最具人氣的文章牛肉湯老闆蔡志福眼裡卻相當憂心。他示警說：「現在看起來是天下太平，但未來這2年是關鍵，若沒有因應方式，到了2025年後，市場很快就會缺肉；屆時不但牛肉價格飆漲，牛肉品質也會下降，中小規模的牛肉湯業者會倒一片！」

他口中的2025年，指的是台灣和紐西蘭在2013年所簽訂的經濟合作協定，約定到了2025年時，自紐西蘭出口到台灣的牛乳，不論有多少量，關稅將降到零；屆時，恐造成台灣本土酪農大量退場，而目前由酪農業所延伸出來的台灣肉牛產業以及台南牛肉湯，也將連帶面臨巨大衝擊。

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