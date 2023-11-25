喝國產鮮奶救台南牛肉湯！他一喝「震動靈魂」創粉專：不讓它消失



▲民眾到台南必喝牛肉湯已蔚為風潮。（圖／記者林挺弘攝）

記者陳詩璧、林緯平、唐鎮宇／綜合報導

近年在媒體推波助瀾下，天還沒亮，就有遊客在台南知名牛肉湯店前排隊，只為喝上一口能讓「靈魂震動」的美好味道，這也使得台南牛肉湯店林立，現已突破300間。但試著想像，未來若再也喝不到這滋味怎麼辦？以及台南溫體牛肉湯存活竟跟喝國產鮮奶有關？

台南牛肉湯到底有多好喝？擁有3萬多名粉絲的「我要征服臺南牛肉湯！！！ 」臉書粉絲團版主張小均形容：「那是一種靈魂震動的感覺。」大學時搬來台南唸書的他，在學長推薦下第一次吃到台南牛肉湯，一吃就愛上了。

張小均說，後來他短暫離開台南發展，反而體會到當時台南牛肉湯帶來的感動，除了乾脆移民到台南外，還拍攝牛肉湯紀錄短片，並創立臉書粉絲團推廣台南牛肉湯的美味。

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▲2025台紐貿易協定將全面開放，衝擊本土酪農業，圖為民眾在量販店選購鮮乳。（圖／記者沈君帆攝）



然而，受到2025年紐西蘭鮮乳全面進口零關稅影響，紐西蘭鮮乳壓縮台灣鮮乳市場，屆時很可能衝擊台灣酪農產業，進一步導致作為台南牛肉湯的主要肉源「乳牛」減少。張小均坦言，「大家都以為我們有專門肉牛供應牛肉湯，但事實上多數都是靠乳牛」。

有鑑於此，張小均積極向外宣傳「喝台灣鮮奶支持台灣牛」、「要喝牛奶不然牛肉湯會消失」、「誰再拿進口奶我們不是朋友」的理念，期待能保護好台灣乳牛，假使未來牛隻變少，牛肉湯漲價是不可避免，更不想見的是台南牛肉湯徹底消失。

▲台南牛肉湯的主要肉源為乳牛。（圖／記者林挺弘攝）

在台南經營牛肉湯店生意的吳政憲表示，「大概在7月才知道進口牛奶免關稅，心裡難免擔心，卻也無實際應變方法。」他直言，台南溫體牛肉就是標榜新鮮，所以說要用其他方法（冷凍牛）去取代也不太適合。

同時，仍有不少當地業者不清楚產業現況，就有業者談到「我不是很懂」，若屆時肉源減少導致無法做生意，那他就直接退休，也不希望政府補助店家，「補助應該用在對的人身上」；也有業者說「暫時還想不到這麼遠」。

▲蔡志福對未來牛肉湯產業發展感到憂心。（圖／記者沈君帆攝）

但也有業者相當憂心。文章牛肉湯老闆蔡志福說，他每天都在跟屠宰業者、肉販交換情報，「我看到上游（指酪農業等）在收，就想到說我這個下游是不是岌岌可危？」屆時等酪農逐漸退場，肉源一定會大量減少，市場價格會提高，次等肉會漲到像一等肉的價格，屆時不但品質會受衝擊，肉湯店家也會慢慢萎縮。

那台南在地人怎麼看牛肉湯的未來？住在永康的許小姐說，「牛肉湯就是要用本土乳牛肉，吃起來才有鮮甜滋味，不會像國外進口牛肉有種『穀味』。」她也憂心表示，願意花多點錢喝牛肉湯，但無法接受牛肉湯消失！

看完整專題—「紐乳」來了 台灣酪農與台南牛肉湯的生存倒數計時