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中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸爆發兒童呼吸道感染疫情，兒童大白肺病例激增，甚至傳出北京兒科急診需等候24小時以上。我疾病管制署緊盯疫情發展，副署長羅一鈞表示，當地類流感疫情已經連續5周上升，世衛罕見發聲明呼籲中國大陸提供資料，根據最新訊息顯示，當地黴漿菌占比從5月上升，10月則是以呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒為主，有多重病原趨勢，但仍無詳細占比，提醒國人赴陸要做好防護。

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明中國北方省分定點醫院報告類流感病例百分比。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明中國北方省分定點醫院報告類流感病例百分比。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署今日舉辦疫情記者會報告國內退伍軍人病疫情，又特別提醒中國大陸近期類流感疫情。羅一鈞表示，根據陸方流感中心最新公布資料，中國大陸北方省分類流感連五周上升，上升幅度不但比先前更高，門急診就診占比達到6.2，是過去三年的2.6倍。新華社報導則有承認兒童急診有人滿為患情形，導致家長擔心延誤治療。

羅一鈞指出，類流感統計資料，推估僅約有2成屬於流感，其它病原的占比未知，外界關心是什麼病原造成疫情上升，是否會重演當年新冠肺炎覆轍，未知病原引發全球大流行。

羅一鈞表示，昨天世衛罕見公布聲明希望中國大陸提供更詳細資料，稍早再次發布聲明指出，根據中國大陸報告資料，當地黴漿菌占比從5月份上升，10月開始上升的是RSV、腺病毒為主，有多重病原趨勢，還沒有導致醫療量能排擠，持續注意中國大陸疫情發展。

▲▼中國北方省分定點醫院報告流感樣病例百分比。（圖／疾管署提供）

▲▼中國北方省分（上）與南方省分（下）定點醫院報告流感樣病例百分比。（圖／疾管署提供）

▲▼中國南方省分定點醫院報告流感樣病例百分比。（圖／疾管署提供）

但我國是否會因此進行相關限制？羅一鈞表示，目前觀察到的病菌都非新興病原體，國內也有，世衛最新聲明也尚未建議對陸旅遊限制、管制，國內持續在機場、港口進行檢疫，透過發燒紅外線檢測儀做評估和必要採檢，也會持續緊盯中國大陸疫情。

至於國內情況，雖然肺炎黴漿菌不是法定傳染病，疾管署會透過自動通報系統與定點醫師通報掌握趨勢，健保也會有和黴漿菌有關的診斷碼，目前看整體趨勢是沒有特別增加。

羅一鈞提醒，國人前往中國大陸前建議先接種流感疫苗，到當地注意勤洗手戴口罩，避免前往人潮擁擠場所，出現發燒、呼吸道症狀盡快就醫評估，不要在當地病房自行買成藥，以免罹患抗藥性病菌容易延誤治療。

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