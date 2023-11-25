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大陸爆「多重病原」疫情！疾管署宣布：即起機場戒備　急發醫界通函

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方類流感疫情快速攀升，根據世界衛生組織（WHO）最新公開資料顯示，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等5類，又以兒童為主要受影響者。疾病管制署今（25）日宣布，國際機場港口即起全面提高戒備，發布醫界通函提醒國內醫師注意，並提醒國人如有計畫前往中國，於出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。

▲▼中國大陸爆多重呼吸道疾病疫情，疾管署宣布即起機場戒備、發醫界通函。（圖／疾管署提供）

▲中國大陸爆多重呼吸道疾病疫情，疾管署宣布即起機場戒備、發醫界通函。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署副署長羅一鈞今（25）日表示，依據中國官方公開資料指出，中國北方類流感疫情，已連續五周快速攀升，門急診占比來到6.2%，是過去三年同期的2.5倍。依世界衛生組織（WHO）公布之中國提供資料，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等，其中主要受影響者為兒童，另報載部分地區如北京及遼寧等醫院出現「大量病患上升」等情況。

羅一鈞表示，中國大陸這波疫情引起WHO關注，WHO依目前收集到的資料表示，應是已知的病原於社區高度流行，以黴漿菌肺炎為例，該病原導致兒童肺炎的機率較其他年齡層為高，WHO建議應持續監測、觀察社區疫情狀態。此外，中國類流感疫情亦較過去三年同期為高，目前流感病毒以A型H3N2以及B型維多利亞株為多。

▲▼針對中國大陸近日的呼吸道疫情，疾管署說明因應作為。（圖／疾管署提供）

▲針對中國大陸的呼吸道疫情，疾管署說明因應作為。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，機場港埠檢疫站全面提高警覺，於機場電子看板及跑馬燈提醒自中國、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史，並於加強呼籲從該地區入境旅客，若有發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，並洽檢疫站及發燒篩檢進行評估。

羅一鈞表示，入境有症狀者，經評估症狀嚴重，將後送到醫院檢查；如果是輕症，則會發給「就醫敬告單」，入境之後要就醫，也會在系統登錄資訊，ㄧ衛生單位會追蹤。

兩岸民眾往來頻繁，羅一鈞提醒，近期前往中國的民眾，出發前先接種新冠XBB和流感疫苗；抵達當地之後勤洗手、戴口罩，避免出入人潮擁擠場所，出現呼吸道症狀應儘速就醫，切勿自行服藥，除抗藥性可能導致用藥無效，亦可能會病情延誤。

至於返台時，羅一鈞說，如果出現發燒、類流感症狀，請在機場檢疫站主動告知檢疫人員進行相關篩檢評估。如果返台後還是有相關症狀，要儘速就醫告知旅遊史，讓醫師及時評估。

▲▼疾管署公布「近期計畫前往中國民眾須知」。（圖／疾管署）

▲疾管署公布「近期計畫前往中國民眾須知」。（圖／疾管署提供）

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