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大陸 大陸焦點 特派現場

伍佰合肥演唱會「粉絲大喊退票」　情緒激動觀眾被帶離場

記者蔡儀潔／綜合報導

「搖滾天王」伍佰24日在大陸安徽合肥舉行演唱會，但當晚有大批粉絲因不滿場地安排，高喊「退票、退票！」。據現場觀眾透露，演唱會因此沒有按時開始，浪費了約一首歌的時間，不過伍佰的表演開始後紛擾就平息了，幾名吵鬧比較厲害的觀眾被帶離現場，整體演出氛圍不錯。

▲▼ 伍佰合肥演唱會退票。（圖／翻攝自秒拍）

▲大批買到最貴一檔票價的粉絲要求主辦方退票。（圖／翻攝自秒拍）

據《極目新聞》報導，現場影片顯示，在一個橫欄後側聚集了大量觀眾，不少人手裡還拿著螢光棒，人群中連續傳出「退票、退票」的吶喊聲。影片發佈者配文稱，「伍佰合肥演唱會，在一聲聲退票聲中，心情瞬間不好了。」

▼ 現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 伍佰合肥演唱會退票。（圖／翻攝自秒拍）

多名現場觀眾25日受訪指出，當時主要是觀眾覺得場地視覺效果不好，有人買VIP位置1280元（人民幣，下同，約新台幣5500元）的票，但視覺效果很差，連主螢幕都看不到。

另一名現場觀眾表示，演唱會沒有按時開始，浪費了一首歌的時間，他旁邊一名男子開玩笑似地喊了一句「退票」，周圍的人就一起起哄。

▼ 粉絲不滿主辦方座位設置。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 伍佰合肥演唱會退票。（圖／翻攝自秒拍）

據大麥網的公開資訊，伍佰巡回演唱會合肥站於11月24日和25日舉行，地點位於合肥濱湖國際會展中心綜合館，門票價格在380元至1280元之間，主辦方為安徽慧仕頓文化發展有限公司。

不過，陸媒致電主辦方公開電話，提示卻為「空號」。大麥網在線客服表示，大麥是售賣票品的平台，場館相關資訊以場館實地為準，暫時無法預測。

至於接下來是否會對場地進行優化調整？合肥濱湖國際會展中心工作人員表示，搭建一場演唱會的場地需要半月時間，臨時調整是來不及的。

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