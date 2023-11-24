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大陸 大陸焦點 特派現場

北京兒科急診需等候24小時以上！　陸四大呼吸道病毒齊發病患爆量

▲北京部分醫院兒科急診爆量。（圖／翻攝微博）

▲北京友誼醫院兒科急診病患太多，等待時間長達24小時。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

北京友誼醫院一張「兒科急診需等候24小時以上」的照片在陸網瘋傳，引起外界關注，也反映出大陸孩童目前因流感、腺病毒、黴漿菌（支原體）及呼吸道融合病毒（RSV）肆虐影響嚴重，再加上新冠疫情的陰影尚在，使得部分家長憂心忡忡。孩子們只要發燒就會衝到醫院掛診，成為醫院急診爆量的主因。

▲北京兒科急診。（圖／CFP）

▲北京某醫院兒科急診。（圖／CFP）

《第一財經》報導，中國國家流感中心23日發佈的最新流感監測周報顯示，2023年11月13日至11月19日，我國南、北方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，以A（H3N2）亞型為主，其次為B（Victoria）系。全國報告205起流感樣病例爆發疫情。

上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋表示，以自身門診為例，一個上午的呼吸專科普通門診為例，目前就診人數約為290人，上周則約為260人，最高峰時期約為400人，「RSV感染症狀和其他病毒類似，較難區分；嬰幼兒（出生6個月以內高風險）、年齡較大但免疫力較低下等人群是主要風險人群。」

▲北京兒科急診。（圖／CFP）

▲流感等四大呼吸道病毒齊發，抵抗力較弱的孩童成為目標。（圖／CFP）

北京航空總醫院17日則發文指，「進入秋冬季以來，由於支原體肺炎持續流行，甚至出現甲流（A型流感）、新冠等疊加感染，導致航空總醫院兒科就診量持續居高不下，日門診量維持在550至650人次之間，較往年同期上升30%至50%。」

大陸一名流行必學專家提醒，肺炎支原體（黴漿菌）的主要感染人群是3歲至8歲的兒童，「如果RSV、腺病毒、鼻病毒等人數上揚，那麼接下來，3歲以下兒童將成為重點預防對象，需根據自身情況接種多價流感疫苗。」

▲北京部分醫院兒科急診爆量。（圖／翻攝微博）

▲大陸網友貼出帶孩童急診的等待通知。（圖／翻攝微博）

北京兒童醫院呼籲，現階段就診量大，孩子剛出現症狀，不建議立即前往北京兒童醫院、兒研所等兒科醫院就診，可先前往有兒科資質的社區醫院、二三級醫院初診，建議家長不要反覆就診，多病流行增加了環境閉塞與人流密集場所交叉感染的風險。

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