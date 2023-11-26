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以為9歲女兒死了！以色列父在獲釋名單「驚見女兒名」　團圓接回家

▲▼哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透）

▲哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織10月7日針對以色列發動大規模突襲，從音樂節和邊境城鎮俘虜多名人質，引發以色列國防軍針對加薩走廊發動報復攻擊。如今雙方以釋放人質、囚犯作為停火協議條件，其中在第二波人質釋放中，包括一名9歲女童愛米莉，為一名愛爾蘭裔以色列人，起初他的父親以為女兒早已命喪哈瑪斯的侵略之中。

根據《CNN》、《鏡報》，哈瑪斯第二波人質釋放名單中，包括13名以色列人、4名泰國人，其中年僅9歲的愛爾蘭裔以色列女童艾蜜莉（Emily Hand），她10月7日當天正在位於吉布茲的朋友家過夜，距離加薩走廊只有3英里，然而卻不幸遇上哈瑪斯侵襲、慘遭俘虜，度過「漫長又痛苦」的噩夢，如今終於被列入釋放名單，並且與63歲的父親漢德（Thomas Hand）團聚。

▲▼哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透）

以色列監獄管理局表示，根據談判停火時的人質協議，以釋放390名巴勒斯坦囚犯，換取哈瑪斯釋放17名以色列人質。對於9歲女童艾蜜莉獲得釋放的消息，愛爾蘭外交部出面證實。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，「祈禱已獲得回應」。

艾蜜莉的父親漢德曾向《CNN》表示，起初他被告知女兒不幸在10月7日哈瑪斯的襲擊中喪生，在得知女兒並沒有死的消息後，他計畫將於當地時間25日帶著女兒的愛犬強尼（Johnny）前往以色列和埃及的邊境，打算在紅十字會車隊抵達時在該處與女兒會面，而愛犬將會成為女兒在獲釋後治癒身心靈的最大力量。

漢德透露，在襲擊發生幾周後，以色列官員告訴他，他們無法確定艾蜜莉是否被殺，因為艾蜜莉的屍體並未被尋獲，且艾蜜莉睡覺的地方也沒有發現任何血跡。

▲▼哈瑪斯釋放17名人質，其中包括8歲女童艾蜜莉，63歲的父親漢德如釋重負。（圖／路透）

原本哈瑪斯決定延遲釋放人質的決定時，漢德以為自己又將錯失和女兒重逢的機會，沒想到如今終於能和女兒團聚。漢德透露，其實自己是一名單親爸爸，30幾年前從愛爾蘭來到以色列及布茲擔任志工，在與伴侶結婚後生下女兒艾蜜莉，然而艾蜜莉的母親卻不幸在艾蜜莉2歲時因為癌症過去。

漢德表示，她的女兒艾蜜莉是一名心地十分善良的女孩，因為在吉布茲時，她經常將大蝸牛放在手上爬行。他也透露，未來應該會帶著艾蜜莉「離開以色列」，前往向英國一樣安全的國家，讓艾蜜莉平安長大成人。

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