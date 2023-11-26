哈瑪斯人質伙食曝光！10名泰國人質獲釋笑了　證實：沒被虐待

▲10名泰國人質平安獲釋，並證實沒有遭到哈瑪斯武裝分子虐待，所有人看起來狀況良好。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯協議自24日下午4時起停火4天，而在第三國卡達的居中斡旋下，哈瑪斯也在24日當天釋放24名人質，其中包含10名泰國公民。獲釋人質大多數都沒有受傷，更直言並未遭到哈瑪斯虐待，甚至有充足的食物與水，經過檢查可以發現體重幾乎都沒有減輕，也讓家人放下心中的大石頭。

根據《路透社》報導，哈瑪斯24日一共釋放24名人質，包含9名泰國男性與1名泰國女性。33歲的維圖恩（Vetoon Phoome）是3萬名在以色列工作的泰國移工之一，他10月7日遭到哈瑪斯綁架後生死未卜，如今成功獲釋，也讓他與家人感動不已。

維圖恩24日隨著其他獲釋人質一同搭車前往以色列醫院，並接受48小時的醫療觀察，確定沒有其他疾病或是傷勢後，就會在泰國外交部的安排下返國。維圖恩獲釋後第一時間與姊姊倫加蘭（Roongarun Wichagern）視訊通話，他激動地告訴對方，「不要哭，我沒死！我沒死！告訴媽媽我要回家了！」

維圖恩的姊姊倫加蘭說，維圖恩告訴她，當哈瑪斯接近他時，他不斷大喊，「泰國！泰國！」但還是被脅持關押在隧道內。不過幸運的是，維圖恩並沒有受傷，也沒有遭受哈瑪斯的虐待，他得到了食物和水，體重沒有明顯變輕。直言哈瑪斯的伙食其實「也不差」。

泰國政府表示，目前仍有20名泰國公民遭哈瑪斯脅持，正在等待釋放。泰國總理賽塔承諾，外交部長與陸軍參謀長將前往以色列，把獲釋人質接回泰國，泰國政府也會持續努力確保剩餘人質都能平安獲釋。

另一方面，內部消息人士透露，泰國人質此次獲釋與停火協議無關，是在埃及與卡達的斡旋下與哈瑪斯進行的單獨談判。多名泰國的穆斯林政治家10月曾親自前往伊朗首都德黑蘭會見哈瑪斯高層。



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