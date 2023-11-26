以色列最美人質獲釋！女大生平安回家　曾絕望告白父母：愛你們

▲以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放，腿部受傷的她和紅字會人員交談。（圖／翻攝自X@MarinaMedvin）

記者羅翊宬／綜合報導

在經過卡達的斡旋後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列進行談判，雙方以釋放加薩走廊扣押的以色列人質、關押在以色列的巴勒斯坦囚犯為交換條件，今天哈瑪斯更釋放第2批人質，包括13名以色列人、4名泰國人。其中，21歲的以色列女大生蕾格芙（Maya Regev）因此獲釋，她是在音樂節慘遭俘虜的人質。

根據《以色列時報》、《The Messenger》，以色列衛生部證實，原本被哈瑪斯囚禁在加薩走廊的21歲女大生蕾格芙，在登上第2批獲釋人質名單後，已經平安抵達以色列南部區首府巴爾謝巴的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center），儘管腿部受傷，但在經過院方治療後，目前情況穩定、也無生命上的大礙。

ילדים מוקפים במחבלי חמאס: החטופים הישראלים מועברים לצלב האדום | תיעוד@kaisos1987 pic.twitter.com/0XTrw2ep5I — כאן חדשות (@kann_news) November 25, 2023

從以色列當地媒體《坎恩新聞》（kann news）發布的一段影片中，可以看到蕾格芙被哈瑪斯恐怖分子護送至紅十字會的貨車上，她拄著拐杖、左腳被抬起並被包紮起來，躺在貨車裡微笑，和紅十字會的工作人員交談。

報導指出，一臉青春洋溢的陽光型正妹蕾格芙是爸媽呵護在手掌心捧的掌上明珠，10月7日這天剛好與她18歲的弟弟伊泰（Itay Regev）參加超新星音樂節（Supernova），他們非常開心能參加這場盛事，無奈最終卻淪為哈瑪斯無情襲擊的標靶，姐弟倆也因此被哈瑪斯恐怖分子俘虜。

Maya Regev and her brother Itay went on Friday October 6 to the Nova music festival to party and dance all night long. On the morning of October 7th Hamas monsters raved the party shooting, raping, burning and torching everyone they see. They murdered 364 people at that festival.… pic.twitter.com/zdW3rFji7b — Dan Poraz (@PorazDan) November 25, 2023

▲以色列21歲女大生蕾格芙獲哈瑪斯釋放。（圖／路透）

姐弟倆的父母透露，當遇到哈瑪斯襲擊後，蕾格芙打電話告訴父親，「我們快要被槍殺了」。蕾格芙的父親伊蘭表示，當下他要求女兒躲起來，之後開車前往音樂節現場，不過未能獲准進入，在現場也始終未能尋獲女兒和兒子。最後，蕾格芙向母親傳送簡訊，「我愛妳」。

在兒女失蹤後，伊蘭便再也沒有聽過和孩子們有關的消息，直到某一天收到某親友傳送來的影片，發現伊泰被扣為人質後，才深信伊泰「到現在還活著」，證實伊泰並沒有死於槍擊。

不過即便蕾格芙成為首名獲釋的音樂節人質，伊泰至今仍被哈瑪斯扣押在加薩，目前無法得知他的健康狀況。