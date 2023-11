人質返以色列畫面首曝！　61輛救援卡車抵加薩北部「開戰來最多」

▲ 以色列官方公開人質返國畫面。(圖/翻攝自X/Prime Minister of Israel)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以哈24日停戰第一天,哈瑪斯釋放24名以色列及外國獲釋,以色列官方首度公開他們回到家鄉的畫面,目前也正審查預計26日獲釋的第三批人質名單。25日還有61輛載著救援物資的卡車送抵加薩北部,為開戰以來最大批援助。

The National Public Diplomacy Directorate in the Prime Minister's Office, via the Government Press Office, has released the first official video of the release of 13 of our hostages last night (Friday, 24 November 2023) upon their arrival to the Hatzerim Air Force Base. pic.twitter.com/YcrGxyQS1e