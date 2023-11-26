以巴停火前夕！以色列富豪貨輪遭無人機襲擊　幕後黑手疑是伊朗

▲以色列一艘貨輪在以巴協議停火前夕遇襲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

一艘貨運輪船在當地23日晚間至24日凌晨間於印度洋遇襲，所幸並未造成人員傷亡。一名五角大廈官員告訴美聯社，這艘由以色列某億萬富翁所有的船隻，疑似遭到伊朗無人機的攻擊，但美方沒有提供情報來源。

據美聯社報導，美國一位不願透露姓名的國防官員表示，在以巴「臨時停火」的協議生效前不久，這艘懸掛馬爾他國旗的船隻在國際水域，遭一架攜帶炸彈的「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機攻擊。

他進一步指出，船隻在無人機爆炸後被直接擊中起火，並造成了「輕微損毀」，但幸運的是沒有導致任何人員傷亡。官員表示，當局懷疑這架無人機可能是伊朗所有，而實施襲擊的更有可能是德黑蘭的準軍事組織「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）。

▲這艘貨輪是以色列富豪奧弗所有，而事發前的跡象表明，船員有預感他們正面臨威脅。（圖／翻攝自X）

美方拒絕說明美軍根據哪些情報判斷伊朗是本次襲擊的幕後主使，僅表示他們將密切關注事態發展，不過資料顯示，伊朗沙赫德航空工業公司研發的「見證者-136」無人機，向來由伊朗飛機製造工業公司製造，而俄羅斯也在烏克蘭戰場上廣泛運用這款無人機。

報導稱，遇襲是Symi號貨櫃輪船，為以色列富豪奧弗（Idan Ofer）總部位於新加坡的東太平洋航運公司（EPS）所有，並由法國貨櫃班輪公司CMA CGM運營。

儘管相關船隻在事發時懸掛馬耳他國旗，但英國海事安全公司Ambrey稱，這艘船「由一家以色列公司管理，據評估，這就是它成為襲擊目標的原因」。Ambrey也透露，相關船隻的追蹤傳輸系統在襲擊發生前幾天就關閉了，但「這未能阻止襲擊的發生」。截至目前為止，伊朗駐聯合國代表團尚未回覆美聯社的置評請求。