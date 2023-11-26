中國爆疫情！醫院驚見整片學童「吊點滴寫作業」　家長站一旁緊盯

▲住院學童被迫邊吊點滴邊寫作業。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

中國多地近期爆發以黴漿菌肺炎為主的多重呼吸道疫情，醫院人滿為患，其中又以兒童感染最為嚴重。但許多本應住院休養的病童，卻在家長們要求下於醫院內「吊點滴寫作業」，畫面曝光網友怒批家長：「喪心病狂！」

綜合陸媒報導，中國北方的類流感呼吸道疫情，感染數連5週急速攀升，為過去3年同期的2.5倍，且主要受害者為兒童，並發生疑似校內群聚感染疫情，而學童家長為照顧小孩，也因此染病就醫，導致醫院內擠滿呼吸道疾病患者，其他病患在院內遭感染。

▲醫院應家長要求開放學童在院內吊點滴寫作業。（圖／翻攝自微博）

然而，最近有越來越多兒童病患，被拍下在「急診室或住院治療」期間，一邊吊點滴一邊寫作業，甚至出現「兒童集體吊點滴寫作業」、「在病床邊吸氧拉小提琴」，有些家長還在一旁監督小孩。畫面曝光掀起網友熱議：「現在的小孩太苦了。」

多間醫院表示，開放休息室或會議室讓學童寫作業是「應家長要求」，有些醫院甚至把這些廳室改為「兒童輸液學習區」、「作業專區」。這讓網友們看了更加憤怒，猛批家長及醫院「喪心病狂」、「為什麼不讓他們休息？家長和醫院是瘋了嗎」？就連官媒也跳出來，呼籲保護學童「生病時歇一歇」的權利。

延伸閱讀

▸ 誰能更幸運？他改變主意買刮刮樂 竟爽中「1.58億」

▸ 金馬60／開場影片太神！7分鐘彩蛋滿滿 網狂讚：看到起雞皮疙瘩

▸ 男手賤把打火機扔火鍋！還喊看炸了沒裝沒事烙跑 下秒「熱湯四射」原地爆炸