「兒子的平板」藏綠光秘密！人妻失聯不回家　揪小王拍婚紗了

▲男子意外在兒子的平板裡發現妻子偷吃的證據。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

兒子的平板竟藏妻子不告而別的真相。嘉義一名游姓男子某次在孩子玩遊戲的平板裡，看見失聯高姓妻子戴他綠帽的證據，高女不只和陳姓小王在臉書私訊情話綿綿，「我們一起離開嘉義好嗎」、「哥哥我記得你說還要拍婚紗照嗎」，高女還說：「我把上線狀態弄掉了，不然老公會疑神疑鬼。」氣得游男崩潰提告。

判決書指出，游男指控陳男與高女有染，並導致妻子離家，求償100萬元。陳男和高女除留下「我累到有點想哭」、「捨不得妳」；「我還卡在婚姻」、「昨天真的很抱歉，發展太快」等情話，也討論兩人未來的話題。

陳男問高女要繼續或就此打住，得到「可以不要這麼快嗎」回答，陳男再指「但事情都發生了」、「我想再繼續走下去，這是注定好的」、「這輩子要來再續前幾世的未了情緣」，看得高女心軟「現在就卡住了，要走這條路就被某人卡住了」。陳男則乘勝追擊，「我終於知道為什麼我會喜歡妳那麼深了」、「妳不回家都針對我了，妳要離婚也針對我，我好想哭」。

高女之後稱「我離不開兒子我想帶走」、「哥哥我記得你說還要拍婚紗照？我好奇你夢到什麼欵」陳男則回答：「我夢到你跟我結婚之後我答應妳要去拍婚紗照，」

不過，陳男除未於言詞辯論期日到庭，也沒提出書狀作為聲明或陳述。法官審酌雙方對話紀錄，認定陳男已逾越社會一般通念所能容忍範圍，破壞游男婚姻共同生活圓滿安全及幸福程度，情節重大，判陳男應賠償游男25萬元。可上訴。

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