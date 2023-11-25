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大陸 大陸焦點 特派現場

時隔4年重啟！ 王毅26日出席中日韓三國外長會

▲▼中央政治局委員、外交部部長王毅。（圖／翻攝自中國網）

▲中央政治局委員、外交部部長王毅。（圖／翻攝自中國網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部發言人毛寧今（25）日 宣布，中央政治局委員、外交部長王毅將出席26日在南韓釜山舉行的中日韓三國外長會。據了解，三國外長將深化討論9月份舉行的高層官員會談內容，同時，也要為中日韓三國領袖峰會鋪路。

▲▼ 2023年7月14日，中央外辦主任王毅在雅加達應約會見韓國外長樸振。 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲王毅（右）與南韓外長朴振。（圖／翻攝 中國外交部官網）

《環球網》報導，第十次韓中日外長會議將於26日在釜山舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅、韓國外交部長官樸振、日本外務大臣上川陽子將與會。中國外交部發言人毛寧22日稱，中日韓合作符合三方的共同利益，「中方一貫重視中日韓合作，期待同韓方、日方一道，推動三國合作取得深入發展。」

根據三國外長會的規劃，韓中、韓日外長將於上午先舉行雙邊會談，隨著王毅決定出席後，中韓外長會談將可如期舉行，有望成為討論中韓關係下一步發展的敲門磚，緊接著，三國外長將共進午餐，餐後再舉行三國外長會。

▲▼日本外務大臣上川陽子。（圖／取自上川陽子X帳號）

▲日本外務大臣上川陽子。（圖／取自上川陽子X帳號）

南韓外交部則透露，三國外交部長將在會議上就三國領袖會談的舉行、合作發展方向和地區、國際局勢交換意見。同時，三國外長或對人員交流、科學技術合作和數字轉換、可持續發展和氣候變化、保健和老齡化、經濟通商合作、和平安保等6個合作領域進行深入探討。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超分析指，中日韓外長會時隔四年再度召開，其中不止有疫情原因，三國關係也在4年中發生很大變化，「作為輪值主席國，韓國想利用這一身份實現三國進一步的接觸，雖然我們能感到韓國在外交政策方面與中國漸行漸遠，但中國仍然本著做好周邊外交的目的，同意恢復三國合作機制。」

呂超強調，中日韓三國是亞太地區經濟發展的火車頭，確立合作機制對三國乃至全球的經濟發展都是有利的，但眾所周知，三國在政治外交方面的分歧非常嚴重，「如果亞太地區這種緊張氛圍不能改變，特別是韓國、日本不能對觸犯中國底線的政治外交問題形成正確的認識，就很難實現真正的三國合作機制。」

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