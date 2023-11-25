出席中華郵政運動會為參賽選手加油　黃偉哲：有中華郵政真好

▲中華郵政2023年員工運動大會，25日於國立成功大學光復校區運動場隆重登場，台南市長黃偉哲出席為選手加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華郵政2023年員工運動大會，25日於國立成功大學光復校區運動場隆重登場，來自全國各地的郵局員工熱情響應，各界代表也到場吶喊加油，台南市長黃偉哲，特別感謝中華郵政協助運輸台南農特產品到全世界各地，帶給市民便利。

市長黃偉哲表示，謝謝中華郵政在各個重要時刻鼎力協助，例如在產地設立集貨場運送及網路商城運輸販售台南各項農特產品，尤其明年迎接台南400，將會有更多精彩可期的活動，如2024台灣燈會、台灣國際蘭展等，各項活動邀請卡及伴手禮運送需要中華郵政幫忙，他也邀請大家，一起來台南白天賞蘭花、晚上看燈會。

本次大會特别邀請國立成功大學、經濟部標準檢驗局台南分局、國軍台南財務組、東陽實業廠股份有限公司、大成長城企業股份有限公司及台南市立安平國民中學等企業客戶參與，共計26支隊伍，逾1500人，比賽項目有田徑賽、大隊接力、拔河、趣味競賽等，展現中華郵政員工同心協力的團結精神；更有活力四射的啦啦隊熱舞表演，成運動大會吸睛焦點。

本次運動會由台南郵局承辦，開幕表演由安平國中帶來氣勢磅的劍獅鼓隊演出拉開序幕，活動在運動員宣誓及聖火傳遞下迎來精采競賽，選手們個個精神抖擞，摩拳擦掌，揮灑汗水，為共同的榮耀努力，更凝聚郵政心力。



台南郵局李英傑局長表示，中華郵政成立至今已127年，秉持傳承與創新，今年以「府府生 郵運長鴻」為精神標語，期許郵政永續經營，繼續提供全民信賴、卓越優質的服務。藉由運動會競賽，展現員工健壯體魄，也必帶給郵政同仁及所有與會貴賓們一個難忘的回憶。