響應台南購物節　大台南眷村文化美食節盛大登場

▲台南市南區區公所，在市立棒球場前廣場舉辦「大台南眷村文化美食節」，市長黃偉哲到場為活動揭開序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區區公所響應2023年台南購物節活動，於11/25、26兩日在台南市立棒球場前廣場舉辦「大台南眷村文化美食節」，市長黃偉哲25日也到場為活動揭開序幕，市議員沈震東、許至椿、王家貞等皆到場共襄盛舉。





市長黃偉哲到場逛各類美食、文物攤販，並發送糖果給現場小朋友，場面熱絡。黃偉哲指出，台南購物節獎品非常豐富，歡迎大家來台南購物抽大獎。本次活動設有60個市集攤位，包含眷村美食及台南在地小吃，提供市民朋友品味在地美食及購買年節伴手禮的好機會。





南區區長蕭琇華表示，本次活動不僅有樂團演奏、魔術秀、火舞秀及唐氏寶寶公益表演等多項表演，下午還有「特賣一元起標」促銷活動，眾多特色商品以一元起標價出售，讓參與者能歡快購物。對於有購年貨需求者，建議前往「台南大同商圈」，該商圈以眷村美食聞名，同時也是全台第一個科技友善商圈，支援行動支付，提供更多豐富的購物選擇。





2023年台南購物節活動已經啟動，截至2024年3月10日，只要在台南市範圍內合法店家消費，憑統一發票或收據，單筆消費滿100元以上即可上網登錄參與「周周抽」、「月月抽」等活動。早期參與者還可享有早期抽獎機會，同時使用台南好停APP繳納停車費更有機會參與電動機車加碼抽獎。歡迎各地民眾踴躍前來台南消費旅遊，有機會抱回豐富大獎。詳細資訊可至2023台南購物節官方網站查詢(https://tainanshopping.tw/index.php)。