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台南市文物協會會員收藏展剪綵　黃偉哲：歡迎民眾欣賞

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，也是歸仁文化中心自開幕以來首度展出富有悠久歷史及多元樣貌的文物展，為新豐地區難得一見的古文物展覽活動，25日邀請市長黃偉哲到場致詞，與台南市文物協會理事長侯隆興、市議員許至椿及各貴賓為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市文物協會成立近40年，循往例每年於台南市文化中心舉辦會員展，透過文物的展示帶領民眾認識文化與工藝技術，感謝台南市文物協會舉辦優質的收藏展，期盼明年台南400，文物協會持續在台南舉辦展覽，市府2024也將舉辦台灣燈會、國際蘭展等活動，歡迎大家白天欣賞蘭花、晚上看燈會。

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展覽的精神，首先在以古為鑑方面，可從古文物所提供的訊息作為歷史文化的開展與理解，如參展的明朝帶板可連結藏於鄭成功文物館，經公告為台灣文化資產「一般古物」的｢鄭成功畫像(那須豐慶摹本)｣中的腰帶帶板，此類的文物連結，可訴說府城400年的文化點滴，充滿歷史性及故事性。其次，將古今藝術對照呼應方面，黃福壽先生為本會榮譽顧問，為現任「人間國寶」玉雕大師，透過展場中黃老師的現代創作可與古代玉雕藝術做一呼應。

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日現場也舉辦大型演講會，邀請到知名主持人戴忠仁主講「從收藏看品味與顛覆歷史觀」，讓民眾對收藏品有更深度的認識，為一系列精采的專題講座揭開序幕。

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次展場共分成五區，包括瓷器、玉器、銅器、紫砂器、黃福壽「人間國寶」玉雕大師專區等，共展出文物數百餘件。除靜態展覽外，尚有演講數場，分別有「國寶檔案」知名主持人戴忠仁 (11/25)、「人間國寶」玉雕大師黄福壽(11/26)、「台南文物協會理事長」侯隆興(12/02)、「台南文物協會副理事長」劉振漢(12/3) 等。文化自有傳承與過程，古文物乘載著過去的歷史及當時的審美觀，而現代的藝術則從傳承中帶著創新，不囿於傳統而能從其中汲取創意的養分，正象徵台灣不斷向前的精神。

▲台南市文物協會首度班師歸仁文化中心展出，市長黃偉哲到場為展覽正式剪綵，現場相當熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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