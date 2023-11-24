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大陸 大陸焦點 特派現場

淘寶取消雙12購物節！　官方回應：改為「年終好價節」接替

▲淘寶今年取消雙十二。（圖／翻攝自小紅書）

▲淘寶今年取消雙十二。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台淘寶今（24）日在商家服務大廳顯示，「今（2023）年雙12活動取消，更改為平台大型活動『淘寶年終好價節』，預計11月底開始招商。」此顆震撼彈馬上衝上微博熱搜第一，不過多數網友表示，「叫什麼節不重要，重點在折扣的力度要大！」

據《錢江晚報》報導，這兩天不少網友都在等淘寶及天貓兩大電商平台的招商訊息，雙12是繼雙11後賣家及平台一同祭出大優惠的商機。怎料今日兩大平台公告顯示，今年的雙12取消了，改為「年終好價節」。

▲淘寶今年取消雙十二。（圖／翻攝自小紅書）

▲淘寶今年取消雙十二。（圖／翻攝自小紅書）

▲淘寶、天貓皆取消雙十二，改為年終好價節。（圖／翻攝自小紅書）

消息一出引發網友們熱議，不少人認為活動名稱是什麼不重要，「反正對我來說，買東西有的便宜就行，隨便它叫啥年終好價節還是雙十二」、「叫啥並不重要，重要的是價格便宜」、「所以和雙十二有什麼不同？換湯不換藥」。

不過也有人點出，或許是電商平台想帶動熱度的手法，「叫雙十二，活動只能做到12號，叫年終節，可以撐到31號」、「不要玩套路好嗎？讓市場回歸自由競爭」、「消費降級賣不動了，現在購物更看重性價比」、「漲價再費盡心思湊滿減，快算了吧」、「有啥區別啊我說…換個名字就是取消雙十二了」。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲多數網友認為，只是換湯不換藥，但消費者看重的仍是折扣力度。（圖／翻攝自微博）

報導指出，淘天集團表示，今年淘寶雙12要辦一場好價節，將於12月9日晚上8點正式開啟。根據相關消息，相較於往年的雙12，折扣力道、商家規模、商品規模，全面大幅提升。

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