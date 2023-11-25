屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

記者陳崑福／屏東報導

有民眾投稿影片指出，在屏東內埔工業區發現有車輛行車方向不穩定，一看竟是讓幼童坐在腿上接觸方向盤，內埔警方表示，這種行為已違反規定，可依道路交通管理處罰條例第31條第3項規定，處駕駛人新臺幣1,500元以上3,000元以下罰鍰。表示，這種行為已違反規定，可依道路交通管理處罰條例第31條第3項規定，處駕駛人新臺幣1,500元以上3,000元以下罰鍰。

內埔警分局表示，孩子年齡在 2 歲以下，建議使用「後向式安全座椅」，保護孩子未發育完全的頸椎。依據現行法規，不到1歲或10公斤的小寶寶，選擇嬰兒臥床或後向的座椅；1到4歲，體重10至18公斤的幼童，要用幼童的安全座椅；4到12歲或18至36公斤的孩子，視體型選擇學童座椅或增高墊，體型較大的孩子可以直接用安全帶。違反規定者，可依道路交通管理處罰條例第31條第3項規定，處駕駛人新臺幣1,500元以上3,000元以下罰鍰。

▲幼童手握方向盤 。（圖／屏東小鎮資訊提供）

警方說，安裝安全座椅時，家長們可以記住四個字的簡單口訣：「後、安、固、指」。「後」，就是要放在車的後座；「安」，按照說明書安裝；「固」，安好後確認它穩穩固定；「指」，繫緊安全帶，但要保留一指的空隙。



內埔警分局長郭譯隆表示，更提醒，常有家長認為，只是離家 10 分鐘的車程，抱在前座更方便省事，事實上意外更常發生在人們大意的一瞬間。，為了自家寶貝安全，無論行車距離多短，都要好好讓寶貝坐在安全座椅上，並確保安全座椅正確安裝，以守護孩子的乘車安全！