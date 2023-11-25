已婚男「連劈3女」挨告　法官判妻敗訴：愛情不會成為一種制度

▲施男連續發生3次婚外情被告，法官駁回妻子的求償。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台南一名施姓男子與呂姓妻子結婚多年，膝下育有2名子女，沒想到他竟3度出軌，還向妻子要求離婚，氣得妻子一狀告上法院，求償100萬元。台南地院法官審理後，則引述德國哲學家尼采的名言「愛情不會成為一種制度」，駁回求償請求，全案仍可上訴。

根據判決書內容，施男是警界人員，2009年間與呂女結婚，膝下育有2名子女，原先生活十分美滿。呂女為了專心照顧孩子，辭去了原來的工作，開始擔任家庭主婦，並且支持丈夫的警界職務。

不過，施男2016年間開始發展出婚外情，陸續與2名女子有不正當的關係，讓呂女傷心欲絕。不過，呂女得知丈夫出軌，仍舊理性面對，希望2人能夠共同修復婚姻關係、維繫家庭。

沒想到，2022年間，施男突然向妻子提出離婚請求，坦承自己有性需求，需要向外尋找出口，因此又有了婚外情，過了一個月後甚至直接離開家庭，與外遇對象同居，就算家人傳簡訊關心，仍舊不為所動。

呂女10多年來努力維繫婚姻，如今毀於一旦，精神上感到相當痛苦，於是將丈夫告上法院，同時出示了丈夫與小三的親密合照，求償100萬元。

對此，台南地院法官審理後認為，依照民法當中規範的同居義務，是在為夫妻創造共同經營生活的基礎可能性，而非用於剝奪、放棄性自主權的條件，且婚姻的本質是建立在夫妻間關於人格、權利保障的前提上，才有可能體現婚姻價值。

該名法官認定，現有這些親密行為的證據，未必能證明施男違反婚姻的忠誠，且還引用了尼采的名句「愛情不會成為一種制度」，講述了婚姻觀念，並駁回呂女的求償請求，全案仍可上訴。