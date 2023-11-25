國家兒童未來館競圖出爐！台灣團隊聯手伊東豊雄　秘密城市獲首獎

▲「國家兒童未來館」競圖評選出爐！由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、日本伊東豊雄建築師事務所合作提案，打造森林中的兒童之城為概念獲得首獎。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

佔地3.3公頃的兒童專屬文化場域「國家兒童未來館」，文化部自6月底公告啟動建築師競圖，10月16日開標後共9家建築師事務所獲評選資格，經過兩階段評選後，最終選出「張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所」與「日本伊東豊雄建築師事務所」合作提案獲得首獎，以「森林中出現的兒童之城」為發展概念，打造7個不同主題堆疊的「立體秘密城市」。

「國家兒童未來館」由行政院拍板，將座落於新北四鐵共構核心的「新板特區特專三用地」，並由中央全額出資興建。文化部於今年6月29日公告啟動委託規劃設計及監造技術服務建築師競圖，10月16日開標後共9家建築師事務所獲評選資格，11月3日辦理第一階段評選共6家團隊入選；11月23日召開第二階段評選，經歷超過16小時評選過程，終於選出首獎。

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▲「國家兒童未來館」競圖評選結果出爐，文化部主任秘書陳登欽（右3）宣布首獎。（圖／文化部）

評選委員日籍建築師藤本壯介表示，要給予兒童未來的環境，不被兒童框架所設限，激發兒童想像力、好奇心及勇氣，是在評選中思考的議題。還我特色公園行動聯盟副理事長李玉華表示，此次評選委員有半數的兒少內容及場館展示專家學者，引發更多元背景的討論，尤其有更多為兒童說話的可能。

李玉華分享，建築師團隊雖然多為男性組成，但他們分享著自己1歲小孩玩的玩具、考慮小孩有上洗手間的立即需求、放上孩子選擇媽媽來到世界的照片，以及聽見他們的設計強調「聽孩子的聲音、聽照顧孩子的人的聲音」，心中有特別多的感動。

為能吸引國內外優秀建築師共同參與，打造台灣首座屬於兒童的館舍，文化部參考評選委員建議，提高建築師服務費用由施工費的6.5%至7.2%，預算6億元，創下國內近年文化設施建築師服務費用金額最高。除了第1名獲得優先議價權，第2、3名及佳作分別提供200萬元的獎勵金，公告後即在建築界引起廣泛關注，國內各大建築師事務所組成國際團隊積極投入。

11月3日辦理第一階段評選，計有（依投標序）大元聯合建築師事務所、仲觀聯合建築師事務所、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所、陳章安建築師事務所、九典聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所等共6家團隊入選。



23日辦理的第二階段評選，除由各建築團隊解說建築作品，評選委員對於預算控制、國際團隊如何分工、兒童使用者的研究及其設計應用等尤其重視，亦請各建築師一一針對問題答復。各國內建築師搭配的合作團隊如美國丹佛兒童博物館設計主要負責人Kyle Talbott、德國布魯克納建築事務所斯圖加特副合夥人Elisabeth Ramm、西班牙Ámbito Cero S.L.事務所Cristián Duque García、日本伊東豊雄建築設計事務所建築師伊東豊雄、日本E.D.I. Architects株式會社環境設計研究所建築師仙田滿等亦到場說明。



文化部表示，6件入選作品各有特色，難分軒輊，評選會議直到深夜才決選出最優勝團隊，由「張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所」脫穎而出獲得首獎，九典聯合建築師事務所、大元聯合建築師事務所分別獲得第2、3名；仲觀聯合建築師事務所、陳章安聯合建築師事務所、竹間聯合建築師事務所獲得佳作。

▲張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所合作伊東豊雄，以「森林中出現的兒童之城」為發展概念設計。（圖／文化部）



張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所以「森林中出現的兒童之城」為發展概念，以7個不同主題的城鎮堆疊成「立體秘密城市」，每上升一層，一個完全不同的世界就會打開，充滿樂趣；結構採用大跨度設計，能應對未來各種不同展覽，保留成長彈性空間。

而他們合作的日本建築師伊東豊雄，曾獲得有建築界諾貝爾獎之稱的「普立茲克」建築獎，作品包含巴洛克國際博物館、仙台媒體館、岐阜媒體中心，以及台中國家歌劇院、松山台北文創大樓等，也是台灣耳熟能詳的建築大師。伊東豊雄致詞時說，日本已經很久沒有這麼棒的競圖了，「今天是一個起始點，我將會為台灣的兒童盡一份心力」。



文化部強調，「國家兒童未來館」作為台灣首座專屬兒童的國家級場館，後續將請張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所強化與伊東豊雄的合作，汲取國際成功經驗，並以兒童參與式設計等機制，落實台灣在地兒童所需。後續也將於12月公開辦理競圖成果及模型展，期望透過出色的建築設計，使這座為兒童而生的文化建設，成為亮眼的新地標。

【評選結果】

第1名：張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所+日本伊東豊雄建築師事務所

第2名：九典聯合建築師事務所+日本E.D.I. Architects株式會社環境設計研究所

第3名：大元聯合建築師事務所+德國布魯克納事務所

佳 作：仲觀聯合建築師事務所+ARUP英商奧雅納工程顧問公司

陳章安聯合建築師事務所+美國丹佛兒童博物館

竹間聯合建築師事務所+西班牙Ambito Cero S.L.