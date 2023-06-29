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佔地3.3公頃！「國家兒童未來館」展開競圖徵件　評選團隊公開

▲▼國家兒童未來館示意圖、國家兒童未來館基地。（圖／文化部）

▲「國家兒童未來館」位於四鐵共構的新北核心區，佔地達3.3公頃。（示意圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

打造全台首座專屬兒童的文化場域！行政院核定在「新板特專三文化設施用地」，由中央出資興建「國家兒童未來館」佔地達3.3公頃，文化部今（29）日公告展開競圖徵件，評選團隊包括兒少內容與建築專業學者專家，預計於11月公布獲選建築團隊，12月將公開辦理競圖成果及模型展。

文化部公告「兒童未來館」依公共建設計畫期程辦理，為能吸引國內、外優異的建築師，經過評選委員建議，建築師服務費用特別由施工費的6.5%提高至7.2%，總計6億元，將是國內近年來最高的建築師服務費用。

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而為使建築團隊有充裕的時間提案，公告上網時間將自即日起至10月16日，合計110天的等標期。競圖評選結果除第1名將獲得規劃設計權利，並將特別頒發予第2、3名及佳作3名共5個團隊，各新臺幣200萬元獎金。

此外，文化部提到，過去公共工程規劃設計至發包階段，常有預算膨脹失控的狀況，所以這次計畫將特別注重建築師的預算控制能力。
 
「國家兒童未來館」位於四鐵共構的新北核心區，佔地達3.3公頃，將以地上18,000餘坪、地下13,000餘坪，合計31,000餘坪樓地板面積規模，建構讓兒童可以沉浸於藝術、文化、創造力發掘、前瞻軟體服務的創新學習體驗場所。

▲▼國家兒童未來館示意圖、國家兒童未來館基地。（圖／文化部）

▲行政院核定在「新板特專三文化設施用地」，由中央出資興建「國家兒童未來館」。（圖／文化部）
 
因此，此次評選委員組成，特別聘請半數的兒少內容及場館展示專家學者，包含富邦文教基金會執行董事陳藹玲、還我特色公園行動聯盟副理事長李玉華、國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系系主任盧明、國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如、前國藝會董事長林曼麗、前國立自然科學博物館副館長周文豪，以及新北市政府文化局長張䕒育。
 
在建築專業部分，則包含建築師劉培森、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、前東海大學創意設計暨藝術學院院長羅時瑋、國家文藝獎第22屆建築類得主暨景觀建築師郭中端、臺灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣，更特別邀請到曾獲日本建築大賞和JIA新人賞的建築師藤本壯介。
 
文化部表示，期待並邀請國內外建築師團隊踴躍參與競圖，用最佳的建築設計，讓臺灣首座為兒童而誕生的文化建設，成為臺灣亮眼的文化新地標，更充滿對未來的無限想像。

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