「特專三」砸127億蓋國家兒童未來館　侯友宜：與蘇貞昌不謀而合

▲侯友宜27日視察特專三。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌27日偕同新北市長侯友宜前往視察新北市板橋「特專三」用地，並宣布中央將斥資127.9億元打造國家級的「國家兒童未來館」；而侯友宜則說，兩人在2018年新北市長選舉過程中，一個說要建兒童博物館，一個則說要做科技影音創意樂園，但其實都是希望新北市有一個文化創意、給兒童帶來歡樂的樂園，所以在兩方面其實都是不謀而合。

面積約3.3公頃的「板橋第三種特定專用區」（簡稱「特專三」）為文化部所有，位處板橋市中心，緊鄰板橋車站、捷運環狀線板橋站及板橋客運站，土地市值超過300億元。20多年來歷經大型歌劇院BOT招商失敗等，多年來作為汽機車平面停車場，遭諷刺是「全台最貴停車場」。

蘇貞昌致詞時指出，開發過程歷經的困難，主要在於若由民間BOT，廠商在回收成本的考量，會希望提高商辦比例。因此文化部建議要做政策上的大突破，所以他在兒童節前夕，宣布政府將送給全國小朋友一個大禮，在新板特區市值約300億元的精華土地上，由政府全額出資近130億元，興建國家級的「國家兒童未來館」，其中包含科技、遊戲、文化等設施，希望讓孩子從遊戲中體驗科技，在快樂裡夢想未來。

蘇貞昌也請侯友宜緊盯地方相關配合措施，相信工程將順利進行。他表示，自己特別期待本案，他任台北縣長時建設縣府大樓（現為新北市府大樓）時，佔地16萬平方公尺，僅花5年完工，沒有延遲也沒有增加任何預算，期盼新北市府有效率的配合，建設才能加速進行。

其實，蘇貞昌2018年競選新北市長時曾給牛肉，將特專三打造成兒童博物館，且宣稱「100天內就會解決」，但至今拖了2年還是停車場。

而侯友宜被記者詢問「現在過了蘇院長的100天之後，終於要要動了，有沒有覺得放下就是卸下那個重擔？」則表示，特專三是新北市最精華市中心的土地，經過近20年總算塵埃落定，從大台北歌劇院到新北表演中心，從BOT案又回到這裡要來復建，這個案子他當年跟蘇貞昌在選舉過程中，都提出類似的共同方向，一個說要建兒童博物館，一個則說要做科技影音創意樂園，但其實都是為孩子們來設想，希望新北市有一個文化創意，給兒童帶來歡樂以及無限思考的一個樂園，所以在兩方面其實都是不謀而合。

侯友宜指出，新北市府不斷跟文化部、行政院來回報告協調，今天總算朝共同想法的方向走，也就是建造兒童國家未來館，新北市不但全力協助，更重要的是，因該建築位處新北市府共構中最重要的交通樞紐，除建築物本身可跟轉運站做連通外，也要解決周邊交通擁塞及停車格需求，所以在整個建物興建的過程當中，最重要把交通能夠銜接起來，帶動新北市兒童的未來。

侯友宜繼續說，特專三能夠開放，他非常的謝謝中央，雖然2年多的時間，但總是在辛苦的過程當中能夠塵埃落定，而且方向明確。

至於目前的停車場何去何從？蘇貞昌指出，現在將規劃地下四層的停車場，且是電腦化、智慧型的停車場；而未來館的動線、汽機車停放標示等，也至少要有四國語言，包括中文、英文、日文、韓文，以利外國遊客識別。