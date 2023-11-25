好市多黑五第6波優惠懶人包！暖暖包下殺、星巴克冬季咖啡豆搶手

▲好市多「黑色購物周」（黑五）進入最後倒數2天。（圖／記者周姈姈攝）



記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」最後2天！今（25日）提前至上午8點營業，其中「美國頂級無骨牛小排真空包」限時今日每公斤現省220元；而冷凍大鮭魚片下殺79折持續受到矚目。《ETtoday新聞雲》也在現場挖掘更多好康，像是受到天冷影響，「日本IRIS OHYAMA暖暖包」特價人手一箱；「星巴克冬季限定咖啡豆」換算後打了73折也十分搶手。

▲好市多黑五倒數2天，周六（11/25）接近中午時段，消費人潮相當熱鬧。（圖／記者林育綾攝）



好市多黑五「第6彈精選優惠商品」，包括「美國頂級無骨牛小排真空包，每公斤現省220元」、「BRAND’S白蘭氏雙認證雞精30瓶入，特價1099元（黑鑽卡限定）」、「TCL 75吋 4K MIMI LED QLED量子智能連網液晶顯示器，現省14,800元」、「OMRON歐姆龍藍牙體重體脂肪計，現省500元」、「SOORYEHAN秀雅韓蔘潤乳霜組，現省200元」等。

▲TCL 75吋 4K MIMI LED QLED量子智能連網液晶顯示器，現省14,800元。（圖／記者林育綾攝）

▲美國頂級無骨牛小排真空包，每公斤現省220元。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》記者今實際走訪內湖好市多，受到天冷影響，上午8點開門時人潮並不多，不過接近中午時段已湧入大批消費者採購。其中受到降溫影響，發熱衣、暖暖包等十分搶手；星巴克「冬季限定咖啡豆」也受到歡迎；乾貨類「維力大乾麵老北京炸醬麵」也有消費者放入購物車。

▲星巴克「冬季限定咖啡豆」也在此波黑五優惠，受到消費者喜愛。（圖／記者林育綾攝）

不過原先備受看好限定1日特價的「美國頂級無骨牛小排真空包」買氣不如預期搶手，反倒是日前推出的「冷凍大鮭魚片」因每公斤下殺79折，持續有不少消費者搶買。

▲「冷凍大鮭魚片」因每公斤下殺79折，持續有不少消費者搶買。（圖／記者林育綾攝）

好市多此波黑五優惠自11月20日～11月26日舉行，連續7天網羅超過400款商品祭出下殺，最高狂省近百萬，並維持「每卡限購1件」規定。周末最後2天（11/25-11/26）提早至上午8點開門；下午5時也將在台灣好市多官方臉書及IG、下午6時在好市多APP搶先公布隔日精選優惠商品，讓消費者可以提早列好購物清單。

《ETtoday新聞雲》整理好市多黑五第6天現場優惠品項：

【3C家電類】

TCL 75吋4K MINI QLED顯示器

原價54,795元，特價39,995元（73折）

PANASONIC 65”4K MONITOR 65吋4K顯示器

原價29999元 特價23799元（79折）

直立式無霜冷凍櫃 272L

原價14,599元，特價11,599元（79折)

SOODATEK 45WPD COMBO SET 高速充電器附上TYPE線材

原價769元，特價609元（79折）

DYSON 戴森手提無線吸塵器 V8 SV10K SLIM FLUFFY

原價9489元，特價8539元（89折）

SHARP DEHUMIDIFIER #J12FT 夏普清淨除濕機12公升 能效一級/ 採HEPA濾網

原價11,999元，特價9599元（79折）

【首飾精品類】

0.8克拉圓形鑽石項鍊 18K白K金

原價97,999元，特價82,999元（84折）

0.5克拉圓形鑽石項鍊 18K白金金

原價56,999元，特價47,999元（84折）

0.06克拉藍寶石鑽石項鍊

原價20,699元，特價15,699元（75折)

0.17克拉祖母綠鑽石耳環 18K白K金

原價24,399元，特價19,399元（79折）

14K黃K金花朵造型項鍊 長度約46公分

原價8499元，特價5999元（7折）

▲日本IRIS暖暖包特價79折。（圖／記者林育綾攝）

【生活家居用品類】

IRIS OHYAMA HAND WARMER 日本製握式暖暖包120片

原價699元，特價559元（79折）

DIONIS HAND CREAM SET 護手霜禮盒 28公克5入

原價435元，特價335元（77折）

AQI LANOLIN SKIN CREAM雅葵澳洲綿羊油極潤潤膚霜 575公克2入

原價539元，特價419元（77折）

KAO BUBBLE CARBONATED 花王泡澡錠 40公克 72錠

原價599元，特價439元（73折）

TILLEY AU DIFFUSER SET

澳洲經典香氛室內擴香組 150毫升X3瓶

原價1079元，特價849元（78折）

【廚房用品類】

HENCKELS CAPRI SAUTE PAN 不沾平底鍋 3件組 8吋、10吋、12吋各一

原價2999元，特價2399元（8折）

SANTECO THERMAL BOTTLE 咖啡即享保溫瓶2件組 單個容量約650毫升

原價1279元，特價799元（62折）

STELTON SS THEAMAL POT 1L 啄木鳥真空保溫壺SH-RA19 容量約1公升

原價1219元，特價969元（79折）

【保健衛生清潔用品類】

RED COW WHEY PROTEIN 紅牛聰勁即溶濃縮乳清蛋白 曼特寧口味2.27公斤

原價1649元，特價1349元（81折）

AIRBORE EFFER VESCENT TAB 愛維寶發泡錠 香橙口味30錠

原價499元，特價389元（78折）

CREST COMPLETE TOOTHPASTE 全方位潔白牙膏 232公克 5入

原價529元，特價419元（79折）

LISTERINE MOUTH WASH 李施德霖全效護理漱口水 1公升3入+250毫升

原價799元，特價599元（74折）

ISLAND FORMOSA HAND SOAP 洗手液 636毫升4入

原價435元，特價275元（63折）

好自在清新淨味液體衛生棉 27公分 26片 2入

原價549元，特價389元（7折）

蘇菲導管式衛生棉條一般型 純棉表層29入

原價369元，特價269元（72折）

▲好市多黑五期間，許多服飾有超殺優惠。（圖／記者林育綾攝）



【服飾穿著類】

32 DEGREES HEAT TEE 2PK 男保暖衣兩件組 亞洲尺寸 S-XL

原價569元，特價429元（75折）

32 DEGREES LDS LS HEAT TEE 女長袖發熱衣兩件組 亞洲尺寸S-XL

原價579元，特價439元（75折）

HEAD WATERROOF GLOVES 防潑水可觸屏手套 黑色/灰色

原價575元，特價395元（68折)

KIRLLAND SIGNATURE 科克蘭男連帽刷毛外套 亞洲尺寸S-XL

原價699元，特價549元（78折）

32 DEGREES LADIES JACKET 女連帽羽絨外套 亞洲尺寸 S-XL

原價1199元，特價949元（79折）

HURLEY YOUTH PULLOVER 兒童毛圈長袖連帽上衣 S-XL

原價489元，特價339元（69折）

▼好市多黑五包括男女服飾、兒童服飾都有優惠。（圖／記者林育綾攝）

【生鮮食品類】

美國頂級無骨牛小排真空包

原價每公斤1399元，特價每公斤1179元（每公斤折扣220元，84折）

美國特選無骨牛小排火鍋片

原價每公斤1419元，特價每公斤1279元（每公斤折扣140元，9折）

冷凍大鮭魚片

原價每公斤549元，特價每公斤439元（每公斤折扣110元，79折）

綜合壽司組合19入

原價499元，特價449元（9折）

SAONGWON 冷凍油炸魷魚 1公斤

原價439元，特價339元（77折）

【乾貨食品類】

維力大乾麵老北京炸醬麵 105公克20入

原價335元，特價265元（79折）

KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭無調味綜合堅果 1.13公斤

原價579元，特價519元（9折）

STARBUCKS WINTER BLEND 星巴克冬季限定咖啡豆 每包1.13公斤

原價769元，特價569元（73折）

STARBUCKS CAISULE PACK星巴克膠囊咖啡組合

派克市場、家常美式各36

原價1425元，特價1140元（8折）

CHA WU LE BURDOCK TEA BAG 茶屋樂將軍牛蒡茶 5公克 60包

原價459元，特價359元（79折）