好市多黑五最後一天！折扣預告搞神祕　粉專曝「有隱藏版優惠」

▲好市多黑五在11/26將邁入最後一天！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」明（26）日迎來最後一天！網友等待好市多臉書預告精選優惠，不過今（25）日下午5點一到，粉專僅發出1張圖片，提醒色購物周只到11/26，許多網友看了滿頭問號「說好的預告呢？」而《ETtoday新聞雲》詢問業者證實，黑五最後一日不會有預告精選品，不過仍有許多這波的黑五下殺品項，歡迎大家前來。

▲好市多在官方粉專預告，11/26為黑五購物節最後一天，但僅發1圖提醒，無預告新增的優惠商品。（圖／台灣好市多臉書）

好市多此波黑五自11月20日～11月26日舉行，連續7天網羅超過400款商品祭出下殺，並維持「每卡限購1件」規定。許多消費者以為按照慣例，好市多將於前一日預告隔天的精選優惠；不過今日下午5點一到，好市多官方粉專僅發出1張圖片表示，黑色購物周只到明（11/26）日最後一天，賣場將提早至上午8點營業，囤貨請把握最後機會。

網友看了也紛紛困惑留言「沒預告了？」、「說好的預告呢」、「咦？明天沒預告商品了！？」不過也有專業網友表示「應該就讓大家買之前特價的商品了！沒有新增特價了」、「最後一天通常都沒有特價品了」。

《ETtoday新聞雲》也向業者詢問證實，沒有最後一天的新增預告優惠；不過明日仍有許多這波的黑五下殺品項，歡迎大家把握最後一天前往賣場看看。而好市多小編也在臉書回覆網友透露「小編偷偷告訴你~賣場還有更多隱藏版優惠呢！快點把握最後一天的機會來尋寶吧！」

好市多黑五今（11/25）周六倒數第2天，同樣提前至上午8點營業，不過《ETtoday新聞雲》前往好市多內湖店直擊時，在開門前聚集約近百民眾排隊，人潮不如過往的黑五假日來得熱絡，直到接近中午人群才逐漸湧入；除此之外，今日現場並未出現搶購特定商品的情況。