2023新北螃蟹肥了　淡水魚市販售萬里蟹新鮮漁獲

▲參加淨灘者可獲得螃蟹優先購買券，搶先選購現場攤位的超值熟蟹。（圖／資料照／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水漁人碼頭以其獨特的漁港風情和浪漫的夕陽聞名，為推廣北海岸新鮮漁產品及永續海洋概念，淡水區漁會將於26日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2023螃蟹肥了」，不僅有主角萬里蟹及時令漁獲販售，還有淨灘及海洋創意DIY等活動，邀請一家大小來品嚐新北最鮮海產，並以行動守護海洋。

「淡水第二漁港」建於1987年，原為傳統的漁港及漁村，在市府不斷努力下，淡二漁港搖身一變成為一個融合了觀光、休閒和美食的多功能漁港，落日美景更享有「台灣八景」之一的美譽。淡水漁會為推廣當季三點蟹、花蟹、石蟳及新北在地漁產品，將於11月26日下午3時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「2023螃蟹肥了」活動。

▲活動現場將販售在地新鮮漁獲，民眾可自行挑選。

現場將販售萬里蟹鱻猛活蟹、熟蟹以及北海岸新鮮漁獲，還有小朋友最喜歡的海洋DIY（免費報名），透過手繪可愛螃蟹吉祥物或利用黏土發揮創意製作相框，凡報名參加者皆可獲得美食品嘗劵，免費品嚐當日以劍蝦、吻仔魚及白帶魚等在地食材烹煮而成的料理。此外，民眾亦可免費報名石滬淨灘，共同為維護環境永續而努力，參加者除了可以在活動後持美食品嘗券免費品嚐海鮮料理之外，還可獲得熟蟹免排隊優先購買券，持券民眾可優先選購現場攤位的超值熟蟹。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，市府及漁會致力於推廣新北在地優質漁產品，守護海洋環境也一直是我們努力的目標，故每年都會安排文蛤放流及淨灘等活動，傳達愛海洋、永續漁業的概念，也很感謝民眾的熱烈回響，目前線上報名皆已額滿，民眾亦可於11月26日活動當天到魚市前廣場報名參與（淨灘報名時間為14時30分；海洋DIY報名時間為15時30分，各限額20名，額滿為止）詳情請至「淡水區漁會」官方臉書查詢。

▲民眾可免費報名參與石滬淨灘，攜手打造美麗海灘。

新北市漁業處長簡明雄表示，市府致力於推動萬里蟹品牌，並輔導淡水區漁會推廣在地特色漁產，不僅讓民眾能以優惠的價格購買最新鮮的萬里蟹及在地漁獲，還可免費報名參加海洋DIY及淨灘等富含永續海洋概念的活動，體會永續的重要性，同時成為守護海洋資源及環境的一員，誠摯邀請民眾週日到淡水魚市一同參與活動，享受美味萬里蟹及落日美景，並以行動守護海洋。

▲民眾可免費報名參與海洋DIY活動，製作專屬的海洋風相框。