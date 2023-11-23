新北三芝區核安防護演練　強化防災社區自主性

▲新北市三芝區核安防護演練。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化民眾對核子緊急事故平時整備及緊急應變能力，新北市三芝區於今（23日）在新庄里自行車公園辦理「112年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，本次演練導入防災社區共同參與，可以在核子事故發生時，藉由社區的力量，讓社區民眾第一時間進行疏散掩蔽及獲得物資資源。

三芝區公所表示，本次演練除了公所外，警察局淡水分局、三芝分駐所、消防局第三大隊、消防局三芝分隊、三芝區衛生所及台灣電力公司核一廠等單位亦共同參與。同時結合新庄里防災社區編組，由林文章里長擔任指揮官，帶領防災社區組織成員進行演練。核子事故警報發放後，指揮官隨即召集防災社區組織成員，進駐新庄里災害應變中心，進行核子事故緊急應變作為。

▲碘片補發、里民掩蔽作業。

針對核子事故警報發放、防災社區集結啟動、弱勢民眾訪視與協助物資發放及民眾疏散等10個狀況進行演練，讓參演民眾體驗當核子事故發生時，啟動防護行動的臨場感，也讓民眾可以更熟悉複合式災害發生時自主防災社區的防救災運作機制和緊急應變程序。

三芝區長賴小萍表示，為使區內民眾瞭解防護行動流程及內容，以及核子事故集結點、防護站與收容所等規劃情形，先藉由互動式宣導提升民眾學習專注力，再模擬核子事故發生時情境進行演練，讓參演民眾在逼真的演練中，培養冷靜面對的應變能力。

新北市消防局表示，目前核一、核二廠已進入除役階段，遂將核子事故演練轉型為以防災社區為主體之核安演練，也透過演練整合EPZ（緊急應變計畫區）內防災社區能量，期透過自助、互助、公助的力量，以更完備核子事故民眾防護行動推動工作。

▲車巡廣播作業。

▲里民廣播作業。

▲警察交通管制作業。