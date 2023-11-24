租賃車掛失竊車牌！淡水員警盤查遭衝撞　2男棄車跑了

▲▼一輛租賃車掛上掛失車牌，警方發現後上前盤查，該車卻衝撞警方，車上2人將車開到巷子後徒步逃走 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名63歲蘇姓男子日前發現汽車車牌遭竊，趕緊報案，警方受理後4天，發現有台租賃車懸掛蘇男的失竊車牌，於是上前攔查，未料車上2名男子竟開車衝撞員警機車後逃逸，警方展開攔捕，事後雖然發現車子，但車上2名男子已逃逸無蹤。警方除通知蘇男領回遺失車牌，也將積極查緝2名男子到案。

11月15日中午12時許，蘇姓男子要開車時，發現自己車牌不見，趕緊前往警局報案，警方依法受理後，員警於18日晚間8時許，於淡水文化路與重建街口，發現一輛租賃車輛懸掛該失竊車牌，員警於是上前攔查，沒想到，車內2名男子竟衝撞警用機車後逃逸，所幸李員警未受傷。

▼租賃車衝撞警方機車 。（圖／記者戴上容翻攝）

該輛租賃自小客拒檢逃逸後，淡水警分局立即實施攔截圍捕，之後於新生街80巷內發現該租賃車，但車上2名男子已逃逸無蹤，淡水警分局表示，後續通知蘇男領回遺失車牌，另已通知租賃車公司提供資料，後續將積極查緝2名涉案男子到案，全案朝竊盜、妨害公務罪嫌偵辦。

▼租賃車將車開到巷子後，車上2人徒步逃逸。（圖／記者戴上容翻攝）