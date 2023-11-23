新北金山核子事故演練　區長劉昌松：提升全民防災意識

▲新北市金山區核子事故演練。金山區長劉昌松（右4）、消防局簡任技正黃弟勝（右5）。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區核子事故區域防災社區民眾防護演練，於11月17、21、22日辦理，共計3場次，由金美里、重和里、萬壽里、永興里及西湖里共5個里參與演練。自2022年起核安逐里宣導暨疏散演習轉型為以防災社區為主體之核安宣導演練，透過演練整合緊急應變計畫區（EPZ）內防災社區能量，來展現自助、互助、公助的力量，以更完備核子事故民眾防護行動推動。

▲金山區里長及衛生所碘片發放作業。

金山區長劉昌松表示，今年新北市金山區112年核子事故區域防災社區民眾防護演練，已於22日順利圓滿辦理完成，本次演練結合防災社區參與演練，主要目的提升防災社區的自主性，提升全民防災意識。為使區內民眾瞭解防護行動流程及內容，以及疏散作業之集結點、防護站與收容所等規劃情形，演練前藉由互動式宣導提升民眾學習專注力，演練時模擬核子事故發生情境，讓參演民眾在逼真的演練中，培養冷靜面對的應變能力，演練過程包含核子事故警報發放、防災社區集結啟動、里長廣播與民眾掩蔽等10個狀況演練。

金山區公所表示，本次活動共有800位民眾及5位里長（蔡龍豪、賴蔡標、劉正行、許瑞林、賴聰明）全程參與演練，演練地點在金美里戶外廣場、重和市民活動中心及萬壽里中角籃球場辦理，感謝新北市政府消防局黃簡任技正弟勝到場指導，及新北市政府警察局金山分局、消防局金山分隊、金山區衛生所等機關共同參與，透過演練讓參演民眾了解核子事故發生，發揮防災社區功能啟動防護行動的重要，有效提升全民防災意識。

▲防災社區集結啟動。

▲防災社區機車廣播。

▲警察交通管制作業。