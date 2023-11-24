快訊／公告了！陸生確定納健保「明年2月1日生效」　居留滿6個月適用

▲陸生納健保正式公告，明年2月1日生效。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

陸生比照外籍生納健保今（24）日正式公告，並且從明年2月1日生效，衛福部社保司今（24）日表示，屆時在台灣居留超過6個月，並且確定來台的入出境許可證有陸生就學的事由就符合資格。根據陸委會資料，約有2千多名陸生受惠。

民進黨總統參選人兼黨主席賴清德本月初拋出陸生納入健保，希望行政院進行研議。行政院長陳建仁昨指出，只要學籍超過6個月且已經完成註冊的陸生，可以跟外籍生和僑生一樣納健保，相關政策將在明年2月1日、112年第2學期實施。

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衛生福利部今日公告：內政部移民署許可發給事由為「陸生就學」之中華民國台灣地區入出境許可證，為全民健康保險法施行細則第8條第1項所稱「經本保險主管機關認定得在臺灣地區長期居留之證明文件」，並自113年2月1日生效。

衛福部社保司司長劉玉娟受訪表示，明年2月1日起，只要有在台灣居留時間超過六個月，並且確定來台的入出境許可證有陸生就學的事由，就符合資格，居留不到六個月的人，還是要等待期滿才納保。

至於符合資格人數，陸委會資料顯示約有2千多名陸生，但劉玉娟表示，因為有部分學生返家出境，如果超過30天等待期需重新計算，即使短期出境，出境天數還是要扣回，因為出入境動態，還無法確定實際人數。

衛福部部長薛瑞元今早受訪回應，此為第一階段，把陸生停留與外籍生的居留同等對待，公告生效後實施；後續還有第二階段，評估是否移除納保6個月的等待期，是涉及所有外籍人士居留、旅外國人返台，且必需修健保法，比較複雜，還要廣泛社會討論。

▲陸生納健保分兩階段實施，11/24正式公告。（圖／翻攝行政院公報）